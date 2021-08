WhatsApp ti fa reagire ai messaggi (come Messenger e Instagram)

Nell’ottica di fornire una comunicazione sempre più rapida, ancor meno approfondita e con l’utilizzo sempre minore delle parole a discapito di una simbologia standard e universale, WhatsApp sta pensando di introdurre la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente con le emoticons (senza doverle aggiungere, come avviene adesso, a partire dalla tastiera). Una funzionalità – quella delle reactions ai messaggi Whatsapp – che, ad esempio, era già possibile con Messenger e con Instagram. La segnalazioni è arrivata grazie al portale WABetainfo, che ha mostrato ai suoi lettori lo screenshot di un messaggio inviato a chi, da diverso tempo, non avesse ancora aggiornato l’applicazione.

Reactions ai messaggi WhatsApp, la nuova funzionalità

Al momento, questa nuova funzione sembra essere disponibile soltanto nell’ecosistema Android, ma a breve potrebbe allargarsi anche ai device con sistema operativo iOS. L’utilizzo immediato di emoticons per rispondere ai messaggi sembra seguire una precisa linea editoriale scelta da WhatsApp nella gestione delle comunicazioni dei loro utenti. Gli ultimi passaggi che vanno in questa direzione sono state le fiunzioni che permettono di velocizzare i messaggi vocali e di distruggere foto e video in seguito alla prima visualizzazione in app.

Messaggi più brevi, comunicazioni attraverso immagini: lo stesso su WhatsApp, su Instagram e su Messenger di Facebook. Insomma, la direzione di Menlo Park è molto chiara e sembra tracciata: gli utenti leggono meno, approfondiscono meno, ritengono più efficace una emoticon di una stringa di testo. Con buona pace di tutto il resto.