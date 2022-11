Come se la sta cavando Twitter con la gestione del razzismo sui giocatori in Qatar?

I mondiali sono iniziati nella giornata di domenica 20 novembre e, già a questo punto – con la stragrande maggioranza dei match che ancora non si sono svolti -, la risposta a questa domanda non è buona. Secondo l’analisi condotta dai ricercatori del Center for Countering Digital Hate (CCDH), che comprende cento tweet segnalati, ha dimostrato come la piattaforma non riesca a cancellare la quasi totalità (il 99%, precisamente) dei contenuti razzisti che prendono di mira i giocatori nell’ambito dei campionati mondiali in corso. Il razzismo giocatori su Twitter, quindi, sembrerebbe essere – sotto la direzione di Musk – mal gestito.

Razzismo giocatori su Twitter, l’assenza di moderazione efficace in Qatar

Se oggi c’è stato da sottolineare il positivo risvolto rispetto ai contenuto pedopornografici legati ai tre principali hashtag sulla piattaforma – quasi del tutto ripuliti -, bisogna però notare che nell’ambito dei mondiali la situazione è ben diversa. L’analisi ha preso in esame i post segnalati relativi a 43 giocatori (tra questi anche Raheem Sterling e Bukayo Saka, presi di mira già dopo Euro 2020). Secondo gli attivisti che hanno preso in esame il materiale il linguaggio d’odio utilizzato e il fatto che la piattaforma non abbia agito su 99 dei 100 contenuti segnalati nel corso della settimana prima dell’inizio del campionato mondiale destano preoccupazione.

Con che tipologia di contenuti abbiamo a che fare? Insulti razzisti ai calciatori, N-word, emoji di scimmia, richieste di tornare al proprio paese, insulti sull’utilizzo della lingua inglese: tutto questo non è stato rimosso da Twitter nella quasi totalità dei casi. Un solo tweet è stato rimosso, quello – come riporta il Guardian segnalando la ricerca – che ripeteva per sedici volte un insulto razziale.

Cosa sta facendo Musk con i discorsi di odio su Twitter?

Elon Musk, da quando ha preso le redini dell’azienda, sta cambiando moltissimo a partire dall’interno. Le recenti nuove regole della policy Twitter prevedono che i “tweet negativi/di odio” siano non necessariamente rimossi ma “deboostati e demonetizzati”. Non c’è chiarezza rispetto ai contenuti che offendono e insultano qualcuno per nome – come nel caso dell’odio verso i giocatori, chiamati per nome o menzionati via Twitter -. Twitter, per ora, non ha risposto alla richiesta di commento del Guardian anche al netto del fatto che gran parte del team di comunicazione è stato licenziato.