La Commissione Intelligence ha approvato il rapporto sull’impeachment di Donald Trump: a votare a favore sono stati i democratici, che costituiscono la maggioranza, mentre i repubblicani hanno tutti espresso voto contrario. Il documento approvato verrà utilizzato dalla Commissione Giustizia come base di riferimento per redigere i capi di accusa contro il presidente.

Usa, approvato il rapporto sull’impeachment di Donald Trump

Nel documento di 300 pagine viene contestato a Donald Trump di aver messo i propri interessi dinanzi a quelli della nazione, di aver abusato del suo potere e aver intralciato attivamente l’inchiesta avviata dalla Camera sull’impeachment. Con questi comportamenti, viene scritto nel documento, il tycoon ha «cercato di minare l’integrità del processo elettorale americano e messo in pericolo la sicurezza nazionale». «I padri fondatori – continua il documento- hanno prescritto un rimedio quando un capo dell’esecutivo mette i suoi interessi personali sopra quelli del Paese: la destituzione». Una analisi che è stata prontamente rifiutata dalla Casa Bianca che, tramite il portavoce Stephanie Grishman, ha definito l’inchiesta una «farsa» che non ha prodotto «alcuna prova contro Donald Trump». Il rapporto «non riflette altro che la frustrazione dei democratici» ha aggiunto la portavoce dell’amministrazione Trump, «sono le divagazioni di un blogger di basso livello che si fa in quattro per provare qualcosa quando non ha chiaramente niente in mano».

(Credits Immagine di copertina: © Orit Ben-Ezzer/ZUMA Wire)