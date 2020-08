“Ragazzino esce in bici e scompare” – Articolo del 2018 e storia a lieto fine

In questo articolo non vi parleremo di analfabetismo funzionale in senso stretto, ma vi mostreremo un esempio di come la distrazione possa trasformarci tutti in analfabeti funzionali, magari in perfetta buona fede e animati da dei nobili propositi.

Vi parliamo di un episodio del 2018, relativo alla preoccupazione per la scomparsa di un ragazzino di Lavarone, in provincia di Trento. Vi proponiamo l’articolo di Today.it, ma furono molte le testate giornalistiche a condividere l’appello per il ritrovamento del ragazzo.

In realtà, fortunatamente, la vicenda si risolse nel giro di sole 24 ore. Il ragazzo fu ritrovato sano e salvo, e tutto si concluse nel migliore dei modi.

Non è la prima volta che dei vecchi articoli tornano ad essere condivisi senza che nessuno si prenda la briga di controllarne la data. Clamoroso fu, per esempio, il caso relativo all’articolo sulla scomparsa del famoso Dj e produttore Robert Miles. Famoso in italia e nel mondo per la sua hit “Children”, ma evidentemente molti non sapevano e non sanno che, purtroppo, Robert Miles è mancato il 9 Maggio 2017.

Per non parlare poi delle notizie relative al Coronavirus, dove un articolo pubblicato in un determinato giorno, se riproposto solo un mese dopo può risultare contraddittorio e/o fuorviante.

Concludendo, ribadiamo la raccomandazione: occhio alle date!