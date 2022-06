La radio russa hackerata per trasmettere l’inno nazionale ucraino

La radio di un oligarca russo, Kommersant FM, è stata hackerata per trasmettere non solo l'inno nazionale ucraino ma anche canzoni contro la guerra

La radio Kommersant FM, appartenente all’oligarca russo Alisher Usmanov, è stata hackerato con il preciso scopo di trasmettere l’inno nazionale ucraino. Il notiziario dell’ora di pranzo della radio russa è stato interrotto in un atto di protesta contro l’invasione dell’Ucraina che – da febbraio – è stata messa in atto da Vladimir Putin. La radio russa hackerata nella giornata di mercoledì 8 giugno ha trasmesso, vendendo interrompere il bollettino quotidiano, non solo l’inno nazionale ucraino ma anche canzoni contro la guerra.

Радиостанцию «Коммерсантъ FM» взломали, там играют антивоенные песни и гимн Украины Видео: @greenlightoff pic.twitter.com/cYIJHXPXWZ — Холод (@holodmedia) June 8, 2022

Radio russa hackerata: la conferma dell’emittente stessa

L’hackeraggio è stato confermato all’agenzia Tass direttamente da Alexey Vorobyov, caporedattore di Kommersant Fm, non mancando di sottolineare che i tecnici stanno lavorando per capire la provenienza dell’offensiva cyber. Al di là dell’attacco, la trasmissione ha rapidamente ripreso a funzionare così come avrebbe dovuto con conferma immediata da parte dell’emittente radiofonica di quanto accaduto («La stazione radio è stata violata. Il flusso internet sarà presto ripristinato»). Kommersant FM è affiliata al giornale Kommersant – giornale a tiratura nazionale pubblicato in Russia con linea editoriale orientata alla politica e all’economia e che viene considerato il quotidiano più importante del paese in questo ambito -.

Alisher Usmanov è proprietario, oltre che della radio, anche del quotidiano affiliato e – negli ultimi mesi – ha subito tutta una serie di sanzioni da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti per via del legame con Putin. Il magnate ha scelto di impugnare le sanzioni e la decisione in merito alla questione è attesa a breve. A segnalare quello che stava succedendo sono stati diversi giornalisti nel mondo e diversi video dell’intrusione – a parte quello pubblicato in questo articolo – sono rintracciabili in giro per la rete.