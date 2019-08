Quelli che amano Giuseppe Conte

Giuseppe Conte sta vivendo una nuova ondata di celebrità. Dopo essere stato tacciato di essere un premier ombra, finto, di facciata mentre il vero potere stava nelle mani di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ora Giuseppe Conte è tra gli uomini più amati d’Italia. Complice anche il suo discorso deciso e perentorio con cui ha definitivamente preso le distanze da Matteo Salvini, promettendo agli italiani che questa sarebbe stata «la crisi più trasparente» e chiarendo che il suo governo «non è un governo da spiaggia».

Dal silenzio alla bacchettata, la rinascita del premier Conte consacrata a Foggia

Dopo la conferenza stampa che ha visto rinascere una verve di Conte ormai assopita, l’Italia sembra aver cominciato ad amare il proprio presidente del Consiglio. A lungo snobbato, le luci della ribalta illuminavano sempre i suoi vice: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Lui, sebbene fosse colui con la carica più importante, sembrava essere in mezzo all’incudine e al martello, nel tentativo di conciliare spesso frainteso come debolezza. Invece, il popolo italiano sembra averlo capito a fondo: dietro le frasi un po’ vaghe, i tentativi di non gettare benzina sul fuoco, gli italiani hanno visto una moderatezza e un equilibrio che ha fatto spiccare il premier sui suoi due vice, inclini agli attacchi, alle battute, al botta e risposta costante. Ma a tutto c’è un limite, e ad un certo punto Giuseppe Conte ha alzato la voce, richiamando prima all’ordine i due, poi scagliandosi contro Salvini. Il bagno di folla a Foggia lo ha dimostrato: tutti vano pazzi per Conte. «Resisti», «Siamo con te» sono solo alcuni dei complimenti che Conte ha sentito rivolgersi dalla città pugliese a cui ha risposto con sorrisi e con la promessa di lottare fino alla fine per proteggere il bene del paese.

Anche nel giorno più difficile, l’Italia è con Conte

Luigi Di Maio ha già salutato il premier, ringraziandolo per «aver salvato l’Italia». Parole che di fatto, confermerebbero le dimissioni e toglierebbero dal tavolo l’ipotesi di un governo Conte Bis. Ma se una cosa ci ha insegnato il governo gialloverde, è di non dire mai gatto se non li ha nel sacco. Le previsioni sono alle stelle, ma tutto potrebbe cambiare. Nel frattempo, anche oggi, martedì 20 agosto, a poche ore dal suo discorso in Senato, Giuseppe Conte può contare sulla propria fandom. Dinanzi a Palazzo Chigi è apparso uno striscione con un messaggio di sostegno: «Giuseppe Conte l’Italia ti ama».

(Credits immagine di copertina: ANSA / GIAMPAOLO GRASSI)