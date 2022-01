Passiamo quasi 5 ore al giorno a usare le app

Quasi cinque ore al giorno, esattamente 4 ore e 48 minuti. È il tempo giornaliero che, nel mondo, un utente medio trascorre utilizzando le applicazioni sui propri dispositivi digitali, smartphone, tablet o pc. In modo particolare, per un terzo delle ore che passiamo da svegli i nostri occhi sono impegnati nello scrolling di un’applicazione, sia per motivi di svago, sia per motivi di comunicazione, sia per motivi di lavoro. A farla da padrone, ovviamente, sono le app di intrattenimento come TikTok (ennesima conferma: anche nel 2021 è stata la app più scaricaya), ma anche quelle di messaggistica o le piattaforme di comunicazione.

LEGGI ANCHE > E così TikTok ha avuto più traffico di Google nel 2021

Quante ore passiamo sulle app: secondo Annie, sono quasi 5 al giorno

Si tratta del report sullo State of Mobile 2022 realizzato da app Annie, realizzato come ogni anno su scala globale e analizzando attentamente i principali mercati del digitale. Una parte fondamentale del tempo trascorso attraverso applicazioni riguarda il gaming: una situazione che più di ogni altra deve far scattare un campanello d’allarme sull’utilizzo del nostro tempo. Per quanto riguarda l’Italia, invece, le app più scaricate del 2021 sono applicazioni istituzionali: tra queste PosteID, IO, Verifcac19, Immuni e – a sorpresa – Vinted, per la compravendita di vestiti o oggetti usati.

A livello globale, sono stati spesi 170 miliardi di dollari negli app store e stanno crescendo gli investimenti nel settore pubblicitario.