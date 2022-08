Insegnare è il sogno di molti, tuttavia la concorrenza è elevata e chi desidera intraprendere questo mestiere deve destreggiarsi tra le materie che ama di più, ma anche tra quelle più richieste. Alcune classi di concorso sono sature e difficilmente, entrando nelle graduatorie di istituto, si viene selezionati. Al contrario, ce ne sono altre che hanno sempre bisogno di nuovi professori ed è proprio a queste che dovreste puntare se volete avere più possibilità per coronare il vostro desiderio di diventare insegnanti di scuola.

Come diventare insegnante

Chi sceglie di diventare insegnante deve intraprendere un percorso di studi complesso e articolato. Non esiste un percorso unico, ma se avete le idee chiare su quello che volete fare, potreste scegliere l’Università in base alle classi di concorso più richieste. Dopo il conseguimento della laurea, se non rientravano già nel vostro percorso di studi, avrete inoltre bisogno di conseguire i 24 crediti per insegnare, necessari dal 2017 anche per l’iscrizione alle Graduatorie di Istituto e le Messe a Disposizione. Oltre a questo, chi punta a diventare insegnante di ruolo, dovrà conseguire anche l’abilitazione all’insegnamento.

Quali sono gli insegnanti più richiesti

Gli insegnanti non sono tutti uguali; alcuni, nonostante abbiano tutte le carte in regola per insegnare, faticano ad ottenere una supplenza; altri, invece, vengono chiamati ogni anno e riescono a lavorare con continuità anche se non sono di ruolo e magari non possiedono ancora l’abilitazione. Questo avviene in quanto esistono alcune classi di concorso per le quali c’è maggiore richiesta, ma minore offerta. Viceversa, alcune classi di concorso vedono moltissimi iscritti di fronte a una richiesta più bassa.

Tra gli insegnamenti più richiesti troviamo:

Matematica e scienze, sia per la scuola secondaria di primo grado che per quella di secondo grado: si tratta delle classi di concorso A26 e A28 ;

; Lingua inglese, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado: la classe di concorso è, in questo caso, la A25 ;

; Fisica, sempre per la scuola secondaria di secondo grado: in questo caso, la classe di concorso di riferimento è la A20 ;

; Italiano, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado: chi desidera insegnare italiano nelle scuole un tempo definite “superiori”, deve rivolgersi alla classe di concorso A12 ;

; Italiano, storia e geografia, nella scuola secondaria di primo grado; in questo caso, la classe di concorso è la A22.

Sempre richiesti sono inoltre gli insegnanti nella scuola dell’infanzia, nonché quelli per la scuola primaria. Anche chi sceglie di diventare insegnante di sostegno ha molte possibilità di essere chiamato per lunghe supplenze non solo dalle graduatorie di istituto, ma anche con i MAD. In particolare, tra gli insegnanti di sostegno più richiesti vi sono quelli specializzati nelle seguenti classi di concorso, tutte relative alla scuola secondaria di secondo grado:

area scientifica, classe AD0;

area umanistica, classe di concorso AD02;

area tecnica, professionale e artistica, classe AD03;

area psico-motoria, classe di concorso AD04.

Inviando le Messe a Disposizione oppure iscrivendosi alle graduatorie di istituto per una di queste classi di concorso, si avranno molte possibilità di essere chiamati e di poter iniziare subito a insegnare nella scuola pubblica oppure presso scuole private.