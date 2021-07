È possibile “mandare 1000 follower bot” come dice Imen Jane

Le polemiche rispetto a Imen Jane, fondatrice della realtà di Will Media, non si sgonfiano. Sui social il suo nome non smette di essere citato e, dopo la questione della laurea finta e quella delle IG Stories sulla commessa di Palermo, arriva quella dei follower comprati Imen Jane. Da ieri su Twitter in molti stanno evidenziando come – scorrendo tra i follower dell’influencer – sia palese la presenza di account fasulli. Che qualcuno possa comprare follower su Instagram non è certo una novità ed è pieno di influencer o presunti tali che, con dieci euro, possono comprare carnet di seguaci. E anche acquistarli per qualcun altro.

Dimmi che Imen Jane si sta comprando i follower senza dirmi che Imen Jane si sta comprando i follower pic.twitter.com/F4WShee0ox — Bambi re della foresta 🦌 (@crisbymcbacon) July 7, 2021



LEGGI ANCHE >>> Imen Jane non ha collaborato con Plastic Free quindi stop agli insulti per la onlus che pulisce spiagge

La storia dei follower comprati Imen Jane

Viste le polemiche di cui è stata protagonista negli ultimi giorni, Imen Jane ha perso moltissimi follower. Negli ultimi giorni, però, ne ha riguadagnati parecchi tutti insieme e l’aumento non è di certo passato inosservato. Tanto da accendere la polemica su Twitter e da spingere lei, questa mattina, a fare una storia per chiarire la questione. «Nel frattempo qualcuno ha pensato di mandarmi 1000 follower bot – scrive nelle stories – per danneggiare il mio engagement (la metrica più importante sui social». Scrive inoltre che Instagram sta provando a sistemare la questione e, in effetti, facendo un check sul profilo il decremento dei follower è evidente: attualmente il numero è sceso a 296 mila mentre nella serata di ieri – quando, appunto, era evidente l’enorme quantità di follower bot – la stessa cifra era 299 mila.

Comprare follower è semplicissimo

Comprare bot non è difficile e lo si può fare tranquillamente anche per gli altri. I siti che offrono questo servizio sono moltissimi, alcuni garantiscono che i follower comprati sono veri e altri permettono anche di fare una prova. In alcuni casi vengono chiesti dei dati personali e in altri, invece, c’è la possibilità di farlo inserendo solamente l’url o il nome del profilo pubblico per il quale si vogliono comprare i follower. Il pagamento si effettua immediatamente e i follower vengono “recapitati” all’account per il quale è stata fatta la richiesta. Abbiamo fatto una prova e ci vuole una manciata di minuti per ottenere il risultato. Il sito che abbiamo utilizzato noi, in particolare, permette anche di fare una prova per verificare il risultato.