I seguaci di QAnon pensano che i talebani a Kabul siano una bufala per distrarre i cittadini dalle «elezioni rubate»

C’è una sottile linea di divisione tra la diffusione di bufale e il fanatismo vero e proprio. Il secondo, infatti, perde completamente quel contatto con la realtà che il primo fenomeno deve in ogni caso portare con sé per sopravvivere. Pensate a quello che stanno dicendo i seguaci di QAnon sull’Afghanistan, infestando i social network e vari forum sul web con queste storie senza senso: secondo loro (che, lo ricordiamo, credono ancora che l’ex presidente Trump stia lavorando nell’ombra, con grande eroismo, per sventare una rete di pedofili tra i democratici americani), la presa di Kabul da parte dei talebani sarebbe una bufala clamorosa per distogliere l’attenzione dall’audit sui presunti brogli elettorali durante le presidenziali in Arizona. Questioni di priorità, insomma.

QAnon sull’Afghanistan, la bufala e il complotto

Ron Watkins, l’ex amministratore di 8kun – che tutti ritengono essere la persona dietro cui si cela Q -, ha diffuso questa notizia sul suo canale Telegram da 400mila followers: «Il fallimento in corso in Afghanistan è solo l’inizio di una campagna di distrazione pianificata in modo che possano ignorare i risultati dell’audit della contea di Maricopa. Tutti gli occhi sulla contea di Maricopa!». Ricordiamo che diversi cronisti hanno riferito che, nel mese di giugno, Donald Trump aveva detto ad alcuni membri della sua cerchia ristretta che, in virtù dei risultati dell’audit in Arizona, sarebbe stato reintegrato come presidente. Ma ovviamente questa notizia non ha alcun fondamento.

La cosa assurda è che da questa affermazione è partita una vera e propria caccia di prove in rete sul fatto che la presa dell’Afghanistan da parte dei talebani altro non sia che una messa in scena. Ad esempio, il video dell’aereo sulla pista di decollo dell’aeroporto: secondo i seguaci di QAnon il numero dell’aereo (1109) capovolto diventa 911. Che, come potete osservare da soli, non torna nemmeno nelle ricostruzioni più fantasiose. Ma c’è anche chi sostiene che Trump abbia parlato della fall of Kabul con un riferimento velato alla Fall of the Cabal (il suono, nella pronuncia, è simile), che è un vero e proprio testo di riferimento per i QAnon. Altri seguaci di Q ritengono che la conquista talebana dell’Afghanistan sia una farsa perché non si vede un solo di video di corpi in strada.

Non c’è nemmeno bisogno del debunking per delle ricostruzioni così faziose e evidentemente fuori bersaglio. C’è però da riflettere su come la gente (il messaggio nel canale Telegram è stato visualizzato 300mila volte e ha ricevuto migliaia di commenti) non sappia davvero più distinguere la realtà dall’immaginazione. Come se il mondo virtuale avesse totalmente preso il possesso di tutto il resto.