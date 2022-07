L’avete sentita quella di Putin che rivela il piano si Usa e Ue per ridurre la popolazione mondiale?

Quella di Putin rivela piano Usa e Ue per ridurre la popolazione mondiale è una bufala che ha fatto il giro del mondo e nel mondo, da diversi fact checker, è stata confutata. Putin non ha mai detto che svelerà un fantomatico piano di Stati Uniti e Unione europea «per ridurre la popolazione» così come compare scritto in un post che ha fatto il giro di Facebook (in italiano e non solo). Si tratta di un post che su Facebook è stato già etichettato come informazione falsa dai fact checkers indipendenti ma che, comunque, continua a girare.

Putin rivela piano Usa e Ue per ridurre la popolazione mondiale, cosa c’è di vero?

Assolutamente nulla. Vediamo, nello specifico, il testo del post che gira su Facebook in varie lingue: «Putin ha detto ieri che renderà pubblico il piano che USA e UE avevano preparato per ridurre la popolazione con elementi biochimici. Ha anche detto: “Non sarò io a dirlo”, ma gli scienziati che si nascondevano nell’Azovstal e che ora sono a Mosca». Non esiste, innanzitutto e come sottolinea anche Facta, nessun tipo di comunicazione ufficiale da parte di Putin o del governo russo.

Oltre a questo, di una notizia di un tale calibro non esiste traccia su nessuna testata nazionale o internazionale. Anche secondo testate estere del calibro di Reuters e Snopes, inoltre, non esiste prova alcuna che Putin abbia mai rilasciato una dichiarazione del genere. Anche dei presunti scienziati nascosti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol – come invece la propaganda russa ha sempre voluto far credere per giustificare l’invasione del territorio ucraino – non esiste alcuna prova certa.

Si tratta di un copia incolla che sta facendo il giro del mondo e che, proprio per la natura stessa della comunicazione, viene riproposto all’infinito senza però fornire nessun tipo di informazione in più che possa condurre chi legge e vuole capire qualcosa nel posto giusto dove saperne di più. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima citazione attribuita a Vladimir Putin della quale, però, non esiste prova alcuna.