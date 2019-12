Il prof che rinunciò all’Eredità per tornare dai suoi studenti scende in piazza con le Sardine

Niccolò Pagani è diventato famoso come professore Eredità in questo autunno del 2019 prima come campione del programma quiz che va in onda su Raiuno nel preserale. Poi è diventato virale sui social network, quando ha letto in trasmissione la sua lettera ai propri studenti: «Rinuncio a continuare a partecipare all’Eredità perché voglio ritornare in classe da voi».

Professore Eredità scenderà in piazza con le sardine

Da quel momento in poi, il suo volto gentile e il suo carattere così ligio al dovere professionale e alla sua missione educativa sono diventati simbolo di un vero e proprio nuovo umanesimo. Per questo, è stato ospite in diverse trasmissioni del servizio pubblico ed è stato intervistato da diversi quotidiani che hanno raccontato la sua carriera nella scuola e hanno riportato il suo esempio per le nuove generazioni.

Niccolò Pagani e la sua storia all’Eredità

Oggi, Niccolò Pagani ha deciso di caratterizzarsi anche per impegno politico. E ha annunciato che farà parte della manifestazione delle sardine di questa sera, 10 dicembre, a Torino. «In piazza Castello – ha detto – porterò un libro a cui tengo davvero: non vedo l’ora di girarmi verso uno sconosciuto e regalarglielo. Ho seguito i raduni nelle altre città, ho sentito le interviste di Mattia Santori. Mi ha colpito in lui soprattutto un particolare: l’utilizzo del linguaggio, il modo quieto e pacato con cui afferma i suoi valori».

Insomma, il professore gentile, quello che ha rinunciato a un possibile guadagno (è stato tre mesi all’Eredità, ma non ha mai vinto il gioco finale che attribuisce una somma di denaro consistente al campione), ha scelto di dare ancora una volta l’esempio e di partecipare al movimento delle sardine.