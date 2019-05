Primo Maggio, la polizia carica i manifestanti no Tav al corteo di Torino

Forti tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove stava andando in scena una manifestazione No Tav. La polizia, infatti, ha effettuato delle cariche sui manifestanti che hanno rispondo urlando slogan come «Fuori la Digos dal corteo». Il gruppo di persone sul quale sono state effettuate le cariche a colpi di manganello, da piazza Vittorio, stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po.

Primo Maggio di tensioni a Torino

Nella mattinata, il sindaco di Torino Chiara Appendino si era augurata una manifestazione pacifica per questa festa del Lavoro nel capoluogo piemontese. Il corteo vedeva in testa Anpi, istituzioni e sindacati. Soltanto nella coda del corteo erano presenti i rappresentanti del movimento No Tav che stavano cercando quindi di guadagnare spazio nella giornata di manifestazione a Torino.

«Vogliamo arrivare anche noi fino in fondo, in piazza San Carlo – aveva detto uno dei leader No Tav al megafono prima che le cariche della polizia partissero – per portare alla città le nostre idee di un movimento che è molto piu moderno di quanto lo vogliano far passare». La sindaca Chiara Appendino, all’inizio della manifestazione, aveva affermato: «Per quanto ci siano stati alcuni dati positivi, ci sono ancora delle difficoltà e il Primo Maggio è il momento in cui ci si interroga su queste difficoltà, ma anche di riflessione sul tema dell’innovazione tecnologica perché sia davvero un’opportunità. Non bisogna fare in modo che il corteo si trasformi in un corteo No Tav o Sì Tav. Oggi non è un tema. Spero in una manifestazione pacifica».