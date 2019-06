La «coraggiosa» contestazione del ragazzo di destra al Pride di Bologna | VIDEO

Giugno è il mese del Pride. In diverse città si organizzano manifestazioni per l’occasione. Anche in questo 2019, non sono mancate delle contestazioni. Perlopiù arrivano da parte di gruppi o – come in questo caso – da persone isolate di estrema destra che ritengono inappropriate manifestazioni del genere. È il caso accaduto al Pride Bologna, dove un ragazzo che indossava simboli tipici dell’estrema destra ha cercato di mettersi contro l’intera folla che partecipava alla manifestazione.

Pride Bologna, il manifestante di destra che provoca

In netta inferiorità numerica, tuttavia, è stato accerchiato dai manifestanti che hanno iniziato a lanciare dei cori di scherno nei confronti dell’isolato estremista che ha cercato di fronteggiare – da solo – le migliaia di persone che erano scese in piazza a Bologna, nonostante la pioggia.

La fuga del manifestante di destra al Pride Bologna

Sotto ai portici di Bologna, tuttavia, nonostante i cori, il ragazzo cercava ancora di provocare i manifestanti, con frasi e gesti. Addirittura riesce a colpire una persona con un innocuo buffetto prima di darsela a gambe lungo i portici, inseguito dalla stessa persona che aveva ricevuto il buffetto che brandiva un pericolosissimo ombrello arcobaleno.

Il Pride a Bologna si è svolto il 22 giugno, ma il video è stato diffuso sui social network e in alcuni portali verticali soltanto nelle ultime ore, diventando immediatamente virale.

