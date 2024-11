Quanto è costato a OpenAI il dominio chat.com?

Non c’è un costo di vendita ufficiale, dato che OpenAI si è limitata a comunicare l’acquisizione (utile al re-indirizzamento verso ChatGPT) attraverso uno scarno – per usare un eufemismo – post di Sam Altman su X. Ci sono, però, alcuni dettagli che indicano il prezzo di acquisto del dominio chat.com da parte dell’azienda di San Francisco. Sicuramente, questo è un dato certo, la base di partenza è stata superiore ai 15,5 milioni di dollari. Cifra che ha superato gli 11 milioni di dollari già spesi all’inizio del 2023 per comprare il dominio ai.com.

Parliamo di un costo che, dunque, è superiore ai 15,5 milioni di dollari. Da dove arriva questa certezza? A comunicarlo, seppur tra le righe, è stato il precedente proprietario del dominio chat.com: Dharmesh Shah, fondatore e CTO di HubSpot.

BREAKING NEWS: Secret acquirer of $15+ million domain chat .com revealed and it’s exactly who you’d think. For those of you that have been following me for a while, you may recall that I announced earlier this year that I had acquired the domain chat .com for an “8 figure sum”… https://t.co/nv1IyddP5z — dharmesh (@dharmesh) November 6, 2024

È lui stesso, con un lungo post su X (che rivela anche altri dettagli dell’operazione, a spiegare che l’acquisizione è avvenuta alcuni mesi fa per una cifra superiore ai 15 milioni di dollari. Fino a poche ore fa, l’identità del compratore era segreta. Poi il post di Sam Altman ha ufficializzato il tutto.

Dunque, il prezzo dominio chat.com pagato da OpenAI è stato superiore ai 15 milioni di dollari. Ma il fondatore di HubSpot ha detto di aver guadagnato da questa operazione e, come ufficializzato anche su LinkedIn, che nel 2023 aveva acquistato personalmente (e non a nome della sua azienda) quel dominio per 15,5 milioni di dollari.

Prezzo dominio chat.com, quanto è costato a OpenAI

Le stime attuali, però, sembrano essere di gran lunga superiori. Per ottenere una plusvalenza, infatti, la cifra pagata da OpenAI per il dominio chat.com – utilizzato come redirect e non come sostituzione dell’indirizzo ufficiale di ChatGPT – è più vicina ai 25 milioni di dollari che ai 15,5 milioni di dollari. E non è stata versata “in contanti” (nel senso più esteso del termine). Lo stesso Dharmesh Shah lo ha fatto intuire con un “giochetto”, simulando una serie di prompt per ChatGPT per arrivare alla risposta.

Non vende mai domini. Quando lo fa non va mai in perdita. Conosce Sam Altman da anni e ha sempre sognato di diventare un azionista di OpenAI. Il risultato? Non c’è stato alcuna transazione economica tra le parti, ma il controvalore del prezzo di quel dominio è stato pagato in quote di OpenAI. Dunque, un dominio acquistato attraverso la cessione di quote per un valore tra i 15,5 milioni e i 25 milioni di dollari.