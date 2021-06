Prime Day, come capire se stai comprando al prezzo più basso possibile su Amazon

Tempo di Prime Day Amazon. Oggi è il primo dei due giorni che la piattaforma decide di dedicare e mega sconti su prodotti di ogni genere. Andando in home page compare tutta una serie di offerte divise per categorie e, cliccando su ogni prodotto, compare la solita schermata che abbiamo imparato a conoscere. Appare evidente la diminuzione del prezzo: quello che era fino a prima barrato e scritto in nero, quello che è in questo momento ben evidente in rosso. Ma siamo sicuri che il prezzo al quale un determinato prodotto viene venduto in queste due giornate sia il più basso pagando il quale è possibile accedere al bene tramite la piattaforma? Ebbene no, i prezzi Prime Day non sono sempre i più bassi di sempre e per scoprire se si sta facendo effettivamente un affare basta sapere su quali piattaforme andare.

La piattaforma che segnala l’andamento dei prezzi su Amazon

Tra gli strumenti che sicuramente è più utile conoscere in queste giornate c’è la piattaforma Camel Camel Camel. Questa piattaforma dà la possibilità di monitorare i prezzi e capire in che giornata esatta un dato prodotto tocca il picco minimo a seconda che il rivenditore sia Amazon o che siano terzi. Andando sulla home è possibile inserire il link del prodotto che si vuole acquistare facendo comparire un grafico che chiarisce l’andamento del suo prezzo nel corso del tempo sia che sia venduto da Amazon sia che sia venduto da terzi.

I prezzi Prime Day non sono necessariamente i più bassi

Vediamo, per esempio, questo grafico. Si tratta dell’andamento di prezzo di un epilatore elettrico venduto da Amazon nel corso del tempo. Nella giornata di oggi, con le offerte del Prime Day, il prodotto in questione è venduto a 99,99 euro. È il 15 settembre 2019 – e nel corso di un dato lasso di tempo attorno a questa giornata di picco minimo – che l’epilatore in questione ha toccato il minimo prezzo mai raggiunto su Amazon. La stessa operazione si può fare con prodotti venduti da terzi, che devono partecipare per forza di cose all’iniziativa per non ritrovarsi schiacciati dalle offertone fatte da Amazon quando lui stesso si fa rivenditore.

Il servizio offerto dalla piattaforma è disponibile anche come estensione per Chrome e Mozilla Firefox andando, di fatti, a fare la comparazione direttamente sulla pagina del prodotto Amazon che si sta visionando.