Cambiano i prezzi dell’abbonamento Dazn per la stagione di Serie A 2022/2023

Ci saranno due pacchetti di “offerta”. Il primo risponde al tema della doppia utenza in contemporanea, il secondo – invece – può essere sottoscritto da chi ha l’esigenza di un unico abbonamento in grado di consentire un doppio collegamento (all’app, anche attraverso SmartTv o attraverso il browser) per seguire le partite del massimo campionato di calcio in Italia (e non solo). Dopo una lunga attesa, infatti, ecco che sono arrivati i prezzi Dazn in vista della prossima stagione che inizierà ufficialmente a metà agosto.

Come riporta Il Sole 24 Ore, ci saranno due opzioni di abbonamento. Quella premium, da 39.90 euro al mese, consentirà di accedere ai contenuti di Dazn (in contemporanea) su due dispositivi, anche se non sono collegati alla stessa rete domestica. In pratica, dunque, si può parlare di account condiviso che permette la visione simultanea dello stesso (ma anche di un diverso) contenuto in due luoghi diversi e che non sono collegati alla stessa connessione a internet. La seconda offerta, standard, invece non permette questa possibilità

Prezzi Dazn per la Serie A 2022/2023: ecco quanto costerà

Il costo di quest’ultima è di 29.90 euro al mese e non permetterà la condivisione di quell’account. Si potrà, però, procedere con la visione in contemporanea da due dispositivi. Ma questi devono far parte della stessa rete domestica. In pratica: attivando l’abbonamento standard da 29.90 euro al mese, sarà possibile vedere Dazn su due smart tv, due pc, due smartphone (o anche un mix tra queste tre opzioni), ma tutti questi device devono essere collegati alla stessa rete internet. Questo, dunque, è l’esito del repricing già annunciato diversi mesi fa dalla stessa azienda per “sopperire” agli account condivisi che hanno penalizzato gli introiti a causa degli abbonamenti in numero inferiore rispetto agli accessi.