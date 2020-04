La storia del premier olandese Rutte che risponde «no, no, no» a un operaio che gli chiede di non dare i soldi a italiani e spagnoli

Una clip diffusa nel pomeriggio di oggi da alcuni giornalisti che si occupano di Unione Europea in Spagna e in Italia mostra il premier olandese Mark Rutte nel corso di un suo sopralluogo presso un sito per la raccolta dei rifiuti. Un operaio gli si avvicina e gli chiede: «Per favore non dia i nostri risparmi agli italiani e agli spagnoli». Apparentemente, nel video, la risposta di Rutte è: «No, no, no» – pronunciato mentre si allontana dal punto dove stava avvenendo la conversazione. La scena è stata immortalata dalle telecamere di Nederlandse Omroep Stichting, emittente televisiva olandese.

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

‘Please! do not give the Italians and Spanish the money!’

Rutte: ‘No, no, no’.

Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4

— Pablo Pérez (@PabloPerezA) April 29, 2020