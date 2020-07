Precipitano da 20 metri: a Roma muoiono due operai

Non si arresta la scia di sangue invisibile delle morti bianche in Italia. Da quanto si apprende da fonti di Agenzia, due operai avrebbero perso la vita questa mattina nella Capitale. I due uomini, di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano, facendo un volo di circa 20 metri. E’ accaduto intorno alle 10.45 a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata. Secondo una prima ricostruzione i due stavano tagliando una trave di cemento armato prima di scivolare e la stessa trave, stando a quanto scrive il Messagero, ha impedito l’intervento dei soccoritori. Sul posto è intervenuta intanto anche la Scientifica per effettuare i rilievi.