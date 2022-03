Perché Giletti ha detto che «sarà argomento di discussione» la frase di Povia su «Zelensky che deve abdicare al trono»?

Avrebbe dovuto ricordare che Zelensky non è un monarca e che non c'è alcun trono da cuideve abdicare

Se non devono stupire le parole di Povia sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (il cantante non è nuovo ad uscite sui generis), stupisce molto di più l’atteggiamento di Massimo Giletti che, al pubblico di La7, non ha spiegato quanto le frasi del cantante siano fuori contesto dal punto di vista del quadro politico attuale in Ucraina. Povia, sollecitato a dire la sua sul conflitto Russia-Ucraina, afferma: «Il responsabile come Putin, se non più di Putin – ha detto il cantante – è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono, subito».

Povia su Zelensky: «Dovrebbe abdicare al trono»

Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo “Dito medio”. È più difficile credere a tutto questo che alla guerra. pic.twitter.com/0Zbglu1d3x — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 14, 2022

Degna di nota, l’espressione di Alan Friedman rispetto a questa affermazione:

Massimo Giletti, padrone di casa a Non è l’Arena (tornata ad animare la domenica sera del talk-show di attualità), avrebbe dovuto spiegare che non c’è alcuna corrispondenza tra le parole di Povia e l’attuale situazione politico-istituzionale in Ucraina. Zelensky, infatti, non è un re e nel Paese non c’è la monarchia. L’Ucraina è una repubblica e nessun rappresentante delle istituzioni, in una repubblica, abdica. Al massimo si dimette.

Tuttavia, il conduttore ha affermato: «Questo sarà argomento di discussione». Probabilmente, Giletti si riferiva al dibattito sulle eventuali conseguenze del conflitto se Zelensky decidesse di rinunciare al suo ruolo istituzionale, favorendo l’instaurazione in Ucraina di un governo filo-russo. Si tratta di un argomento, questo, che ha comunque animato – in linea teorica – i dibattiti in altre trasmissioni. Ma si dovrebbe partire, prima di affrontarlo, dalle corrette premesse: una di queste è che Zelensky – a differenza di quello che dice Povia – non può abdicare perché non è un re. Il pubblico di La7 – e della tv generalista in generale – ha bisogno dei corretti chiarimenti quando ascolta queste cose. Sorvolare, invece, non è un buon atteggiamento.