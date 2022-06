L’app di Postepay in down: «Problemi in via di risoluzione»

L’app di Postepay e i servizi informatici di Poste in generale sono in forte sofferenza dalla tardissima mattinata del 17 giugno 2022. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando all’azienda e – soprattutto – l’argomento si sta ampiamente diffondendo, a macchia d’olio, sui social network. Su Twitter, ad esempio, vengono segnalati problemi a diversi servizi di pagamento. Facendo un test, Giornalettismo ha potuto verificare addirittura problemi d’accesso all’applicazione Postepay. Il sito poste.it, invece, risulta essere regolarmente raggiungibile. Per cercare di capire qualcosa in più sul Postepay down di oggi, abbiamo contattato direttamente Poste Italiane che, innanzitutto, è in grado di escludere – immediatamente – l’ipotesi dell’attacco informatico.

LEGGI ANCHE > Poste Italiane, sistemi informatici in difficoltà: ma viene smentito il collegamento con attacchi hacker

Postepay down, la causa dei problemi ai servizi informatici di Poste

Anche il 30 maggio scorso, quando un problema informatico interno aveva causato addirittura una chiusura degli uffici postali e la conseguente interruzione dei servizi, la prima voce che si era diffusa era stata quella di un attacco informatico. Successivamente, una nota ufficiale di Poste Italiane aveva categoricamente smentito la circostanza. Anche per i problemi di oggi, comunque, questa strada non è assolutamente da percorrere.

Stando a quanto apprendiamo, infatti, i problemi alle app di Poste sono iniziati nella tardissima mattinata, intorno alle ore 12. Si tratta di problemi che – genericamente – sono stati definiti di natura tecnica e, soprattutto, interni. In ogni caso, sempre da Poste, assicurano che questi problemi sono già in via di risoluzione e che, quindi, i servizi potranno tornare attivi a breve.

Siamo in attesa di novità e l’articolo verrà sicuramente aggiornato nel caso in cui dovessimo avere ulteriori specifiche dall’azienda.