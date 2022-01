Il successo di Postalmarket, tra i 20mila accessi al giorno e le nuove assunzioni

Il ritorno online e cartaceo di Postalmarket, il catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza si sta dimostrando un successo. Il sito è stato lanciato lo scorso ottobre in concomitanza con la diffusione della prima edizione dello storico catalogo cartaceo. A fine novembre, in occasione del Black Friday, migliaia di utenti hanno scaricato l’app per gli acquisti online permettendo l’impennata delle vendite.

LEGGI ANCHE >>> Postalmarket ritorna nella sua versione online con Diletta Leotta in copertina

Il «trend estremamente positivo» di Postalmarket

A celebrare il successo del catalogo online è il direttore generale di Postalmarket, Alessio Badia, che parla di un «portale on line viaggia attorno ai 20 mila accessi al giorno» con «le vendite continuano a crescere in maniera esponenziale». Il successo può essere letto anche attraverso i dati delle assunzioni: «Con questo trend puntiamo ad arrivare a 50 addetti entro fine 2022», ha affermato Badia, considerando che è già stata completata l’assunzione di dieci persone (tutte under 30, il 90% delle quali sono donne).

«Nell’arco delle ultime settimane abbiamo assunto nuove risorse tutte giovani e specializzate nella gestione delle vendite online – ha affermato Badia, elogiando le possibilità in termini di assunzioni dettate dal successo iniziale di Postalmarket online – Un bel regalo di Natale per la famiglia Postalmarket». Tutti i lavoratori assunti sono impegnati nella sede operativa di Villorba, in provincia di Treviso.

Novità in arrivo nel 2022

Con questi risultati è facile, quindi, guardare alle novità in arrivo a primavera 2022. Si parte con il magazine cartaceo e si punta al contributo di nuovi e importanti professionisti nel mondo della moda. C’è anche l’annuncio di una nuova copertina che, però, rimane top secret attualmente. Si punta al Made in Italy, cui si vuole «dare spazio in un magazine che racconta le eccellenze in ciascuna categoria, non solo il mondo fashion, ma anche negli altri settori, ad esempio quello del food & beverage». Con un occhio di riguardo anche al «tema della sostenibilità e alle aziende che hanno investito in questa direzione», conclude Badia. Sono centinaia, finora, le aziende che sono entrate a far parte del catalogo in qualità di partner e non solo di fornitori di prodotti. Con la prima edizione cartacea nelle edicole esaurita e il successo del sito web, Postalmarket guarda al futuro con serenità.