Per quale motivo Musk vuole far visualizzare i post degli utenti bloccati?

Due spiegazioni tecniche che non rispondono ai reali problemi. Due motivazioni che fanno a pugni con le reali esigenze degli utenti che vorrebbero navigare facendo valere le proprie scelte e non vedendo ciò che hanno deciso di non vedere. L’ennesima iniziativa controversa presa da Elon Musk – che, tra l’altro, non sembra conoscere la storia e i tentativi precedenti (falliti) fatti da Twitter prima della sua acquisizione – riguarda la visibilità dei post degli utenti bloccati su X. Dunque, se decido di utilizzare il tasto “blocca” su un account, l’algoritmo potrebbe continuare a proporci ciò che quello stesso account pubblica e viceversa. Ma senza poterci interagire.

Attualmente, se blocchiamo un utente su X – per qualsiasi motivo – quest’ultimo non solo non può interagire con i nostri post, ma non li potrà neanche vedere. Questo è un esempio di ciò che succede – prima che la modifica diventi effettiva – quando si prova a visualizzare il profilo di un utente che abbiamo bloccato su X.

Ovviamente abbiamo cancellato noi il nome utente e la foto profilo. E, viceversa, questo stesso risultato viene mostrato a colui che è stato bloccato da noi. Dunque, nessun post visibile e impossibilità di interagire con lui in qualsiasi modo. Anche in questo caso, “e viceversa”.

Post utenti bloccati su X, la spiegazione della piattaforma

Secondo Elon Musk, si tratta di una dinamica sbagliata e, per questo motivo, ha annunciato che a breve i post utenti bloccati su X saranno visualizzabili, ma senza la possibilità di interagire con essi.

«Era giunto il momento che ciò accadesse – ha scritto su X -. La funzione di blocco impedirà all’account in questione di interagire con i post pubblici, ma non di visualizzarli».

Ma non è una decisione presa negli ultimi giorni. A inizio maggio, infatti, il profilo X degli aggiornamenti degli ingegneri che lavorano sulla piattaforma aveva annunciato l’intenzione di procedere in quella direzione, confermando quell’allergia al tasto “blocca” già palesata da Elon Musk poco dopo aver acquistato Twitter.

We are making changes to how block works. If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your… — Engineering (@XEng) May 2, 2024

«Stiamo apportando modifiche al funzionamento dei blocchi. Se un utente che ti ha bloccato risponde a uno dei tuoi post, ora potrai vedere la sua risposta. Questa modifica ti consente di identificare e segnalare qualsiasi potenziale contenuto non valido che in precedenza non potevi visualizzare, salvaguardando sia il tuo account sia l’integrità complessiva della nostra piattaforma. Questi sforzi fanno parte del nostro impegno continuo per allineare la funzionalità di blocco ai nostri principi di piazza pubblica. Il nostro obiettivo è consentire agli utenti di controllare la propria esperienza mantenendo al contempo la visibilità pubblica dei post».

Un assunto differente, ma con motivazione analoghe a quelle ufficializzate nelle scorse ore da Elon Musk. Dunque, si parla di trasparenza di controllo della propria esperienza di navigazione.

Proviamo a tradurre

Con un enorme sforzo, proviamo a spiegare quale sia il motivo secondo Musk e X: se blocco un utente voglio vedere se pubblica dei contenuti in cui si parla (con insulti, etc…) di me in modo tale da poterlo segnalare. Questo è quanto dichiarato, tecnicamente, dal proprietario della piattaforma. In realtà questa mossa sembra essere speculativa. C’è un netto calo degli utenti che utilizzano la piattaforma, nonostante le smentite di Elon Musk e le false narrazioni offerte da account molti cari e vicini al fondatore di Tesla.

X/Twitter user numbers now down by almost a third over the last year in the UK, and by almost a fifth in the US. pic.twitter.com/LdqXrSbcJ9 — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) September 23, 2024

Consentire a chiunque di leggere post utenti bloccati su X (anche senza poterci interagire) permette di aumentare la possibilità di scontri dialettici a distanza, con la pubblicazione di screenshot senza un contatto diretto tra i due. Faide social che possono solo che aumentare con questa folle scelta da parte di Musk. Inoltre, moltissimi utenti si sono stancati di aprire l’app e trovare in testa sempre i messaggi di Musk (anche se non lo si segue, grazie all’algoritmo). Molti di loro lo hanno bloccato, ma ora saranno di nuovo costretti a leggere quell’ondata di post compulsivi di cui volevano fare a meno