La folle decisione di Musk di rendere il blocco su X (quasi) inutile

Il martire della libertà di espressione vuole obbligarci a leggere contenuti anche da parte di profili con cui non vogliamo avere nulla a che fare per i più disparati motivi. Una mossa folle e stravagante quella annunciata nelle scorse ore da Elon Musk in merito alla nuova policy che sarà adottata sugli utenti bloccati su X. Dunque, a breve, qualora decidessimo di bloccare – per fare un esempio – proprio il proprietario della piattaforma, saremo comunque costretti a vedere i suoi post scorrere lungo il nostro feed. Anche perché l’algoritmo prevede proprio una via preferenziale per dare visibilità ai contenuti pubblicati dall’uomo più ricco del mondo. Anche se non ci interessano.

Di questa iniziativa se ne era parlato già alcune settimane fa, ma ora è stata ufficialmente annunciata proprio da Elon Musk che ha risposto così a un post pubblicato – proprio su X – da uno sviluppatore.

High time this happened. The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

«È giunto il momento che ciò accadesse. La funzione di blocco impedirà all’account in questione di interagire con i post pubblici, ma non di visualizzarli».

Utenti bloccati su X, la folle decisione di Elon Musk

Dunque, anche se blocchiamo un utente su X, continueremo a vedere i suoi post lungo il nostro feed. Perché, ricordiamolo, il feed principale (quello impostato di default all’apertura dell’app) non mostra i post degli utenti “seguiti” ma i “per te”, ovvero quelli premiati dall’algoritmo. Ed è un enorme problema che, ovviamente, Elon Musk ha sottovalutato. Perché se è vero che proseguirà l’impossibilità di interagire con i post degli utenti bloccati, vedere contenuti di profili che – per qualsiasi motivo – non volevano essere visualizzati non è una mossa a difesa della trasparenza.

Nel monografico di oggi, Giornalettismo analizzerà tutte le sfaccettature di questa ennesima assurda vicenda. Di queste decisioni da deus ex machina prese da Elon Musk, disinteressandosi di enorme problematiche social come – per esempio – le molestie e il cyberbullismo. L’uomo più ricco dell’altro, tra una premiazione e l’altra e tra un piagnisteo e l’altro, continua nella sua strada verso il profitto. Mentre la gente continua a pensare che sia un martire della libertà di espressione del pensiero.