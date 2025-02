I portali di ricerca lavoro a confronto: tipologie, strategie, tipi di aziende e settori

C’è una necessità, oggi, con l’attuale congiuntura economica. Quella di far combaciare le esigenze di chi ricerca lavoro e quelle di chi lo offre. Non è scontato che, nonostante la condivisione di informazioni al massimo livello, ci possano essere delle realtà in grado di creare questo link. A volte, chi cerca un lavoro non ha idea di poter trovare la realtà più adatta alle proprie esigenze magari a pochi passi di distanza dal luogo in cui risiede; allo stesso tempo, chi offre lavoro – non incontrando i profili giusti – cade nei soliti luoghi comuni che, troppo spesso, animano le pagine di cronaca dei giornali italiani. Quante volte avete sentito di datori di lavoro che offrono contratti di tutto rispetto e che non trovano personale? Non si può sempre attribuire la responsabilità di tutto questo a “giovani choosy” (tanto per citare una sfortunata espressione dell’ex ministro Elsa Fornero). Banalmente, spesso, non si crea il link giusto tra l’offerta e la platea di persone titolata a rispondere all’offerta stessa. Per questo i portali di ricerca lavoro online possono rappresentare una soluzione. Non certo definitiva (gli annunci e le proposte si moltiplicano e diventa sempre più difficile ritrovarle se non vengono correttamente indicizzate, per qualche motivo), ma sicuramente d’aiuto.

Recentemente, anche Giornalettismo – che si occupa di educazione digitale e che è sempre molto attento alle esigenze delle imprese che operano nel digitale – ha proposto un nuovo concetto di scambio di informazioni per quanto attiene al mondo del lavoro. La sua rubrica Lead, infatti, cerca di mettere in comunicazione aziende e risorse che operano in quell’ambito e che, a volte, fanno fatica a collaborare tra loro. Ovviamente, ci sono delle piattaforme molto più radicate nell’ecosistema online e che funzionano attraverso un metodo di contatto più tradizionale. Cercheremo, quindi, di esplorarne caratteristiche e limiti.

I migliori portali di ricerca lavoro in Italia

Scegliere il giusto portale di ricerca lavoro è fondamentale per aumentare le possibilità di trovare un’occupazione adeguata. Ecco alcuni dei migliori portali di ricerca lavoro in Italia: InfoJobs, LinkedIn, Indeed, Il Curriculum Vincente, Corsidia.

Per trovare il lavoro giusto per te, è importante seguire alcune strategie di ricerca lavoro. Bisogna, innanzitutto – in fase di ricerca – definire i propri obiettivi professionali. Se questi ultimi sono abbastanza variegati e possono interessare più campi, allora sarebbe opportuno personalizzare il proprio curriculum a seconda della candidatura. Non è escluso che un utilizzo consapevole (e non eccessivamente autoreferenziale) dei social network possa essere di grande aiuto nelle operazioni di ricerca lavoro.

Al di là degli strumenti digitali, poi, è opportuno non disdegnare anche le più tradizionali piattaforme offline. Si pensi, ad esempio, alle tradizionali fiere del lavoro e agli eventi di networking che hanno l’ambizione di unire il mondo delle imprese a quello degli utenti in cerca di una occupazione. A proposito di questi ultimi, è fondamentale mantenersi allenati nel proprio settore, non dare per scontato che la propria formazione scolastica o universitaria possa bastare, aggiornarsi sulle novità e coltivare le proprie competenze.

Scegliere la giusta tipologia di azienda è un passo importante nella ricerca del lavoro ideale. Bisogna, dunque, considerare questi fattori quando si valutano le diverse tipologie di offerte:

Dimensioni dell’azienda: le grandi aziende offrono spesso più stabilità e risorse, mentre le piccole aziende possono offrire maggiore flessibilità e opportunità di crescita.

Settore: assicurati che il settore dell’azienda sia in linea con i tuoi interessi e le tue competenze.

Cultura aziendale: valuta se la cultura e i valori dell’azienda si allineano con i tuoi.

Posizione geografica: considera se sei disposto a trasferirti o preferisci lavorare vicino a casa.

Dopo aver chiarito alcuni punti cardinali dell’operazione di ricerca di un’occupazione, è opportuno massimizzare la propria conoscenza di ogni piattaforma digitale a disposizione.

LinkedIn

LinkedIn è un social network professionale che ti permette di creare un profilo e connetterti con altri professionisti. Puoi utilizzare la funzione di ricerca di LinkedIn per trovare offerte di lavoro pubblicate direttamente dalle aziende o da agenzie di recruiting. Inoltre, puoi seguire le pagine delle aziende che ti interessano per rimanere aggiornato sulle loro opportunità di lavoro.

Per massimizzare la tua visibilità su LinkedIn, assicurati di completare il tuo profilo con tutte le informazioni pertinenti, inclusi i tuoi obiettivi professionali, le tue esperienze lavorative e le tue abilità. Inoltre, partecipa alle discussioni sui gruppi di LinkedIn correlati al tuo settore e pubblica contenuti rilevanti per mostrare la tua esperienza e la tua passione per il tuo lavoro. La versione business di LinkedIn (che presuppone il pagamento di un abbonamento mensile) consente di sbloccare alcune funzionalità avanzate, come la ricerca in incognito e il settaggio di annunci personalizzati.

InfoJobs e Indeed

InfoJobs è uno dei portali di ricerca lavoro più importanti in Italia, con migliaia di offerte di lavoro disponibili ogni giorno. Per trovare lavoro su InfoJobs, puoi cercare offerte di lavoro in base alla posizione, all’industria o alla tipologia di contratto. Inoltre, puoi creare un account gratuito per ricevere avvisi di lavoro personalizzati via email.

Per aumentare le tue possibilità di trovare lavoro su InfoJobs, assicurati di creare un curriculum vitae completo ed efficace. Personalizza il tuo curriculum per ogni candidatura e includi informazioni dettagliate sulla tua formazione e sulle tue esperienze lavorative. Inoltre, tieni d’occhio le offerte di lavoro più recenti e candidati immediatamente per le posizioni che ti interessano.

Indeed è un altro importante portale di ricerca lavoro. Anche su Indeed si può creare un profilo gratito per salvare le tue ricerche preferite e ricevere avvisi di lavoro via email.

Per aumentare le tue possibilità di trovare lavoro su Indeed, occorre utilizzare le parole chiave giuste nella tua ricerca e di filtrare i risultati in base alle tue preferenze. Inoltre, crea un curriculum vitae efficace ed evidenzia le tue abilità e le tue esperienze pertinenti alla posizione che stai cercando. Infine, candidati immediatamente per le posizioni che ti interessano e preparati per gli eventuali colloqui di lavoro.

Differenze tra LinkedIn e Indeed

LinkedIn e Indeed sono entrambi portali di ricerca lavoro online, ma si differenziano per la loro funzione principale. LinkedIn si concentra sulla creazione di connessioni tra professionisti e aziende, mentre Indeed si concentra sulla pubblicazione e sulla ricerca di offerte di lavoro. Inoltre, LinkedIn ha una forte componente di networking professionale, con la possibilità di connettersi con altri professionisti del settore, seguire le pagine delle aziende e partecipare ai gruppi di discussione. Puoi anche utilizzare la funzione di ricerca di LinkedIn per trovare offerte di lavoro pubblicate direttamente dalle aziende o da agenzie di recruiting. Indeed, d’altra parte, è incentrato sulla ricerca di lavoro, con migliaia di offerte di lavoro disponibili ogni giorno.

In conclusione, trovare il lavoro ideale richiede una combinazione di strategie di ricerca lavoro, valutazione delle tipologie di aziende e focalizzazione sul tuo settore di interesse. Utilizzando i migliori portali di ricerca lavoro e siti di annunci, sarai sulla buona strada per trovare l’occupazione perfetta per te.