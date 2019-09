Era soltanto la giornata preparatoria, quella dedicata ai Giovani Leghisti, come si fanno chiamare ora gli ex giovani padani. Perché il raduno di Pontida nel 2019 ha una accezione ancor più nazionale, la Lega dopo essere stata al governo non può più parlare solo al popolo del nord, che rimane comunque zoccolo duro del suo elettorato e n on solo. È veneto infatti il giovane deputato Vito Comencini che, dinanzi alla folla esultante, ha commesso quello che sembra configurarsi come vilipendio del Capo dello Stato.

Pontida e il vilipendio del Presidente : «Sergio Mattarella mi fa schifo!»

«Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo». Non è assolutamente fraintendibile la dichiarazione fatta dal 31enne Vito Comencini durante il raduno leghista a Pontida. «Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34 per cento degli italiani» ha aggiunto il deputato dinanzi alla folla radunatasi per i tradizionali giorni di festa della Lega. Le parole di Comencini, seppur applaudite dalla folla, sono state bacchettate dal leader del partito. Matteo Salvini infatti all’interno dell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera puntualizza che «Sono toni sicuramente sbagliati». Salvo poi aggiungere un “però”: «Però, sento decine di persone che chiedono “ma perché non si vota?”. Sono assolutamente convinto che si debba mantenere il rispetto, ma è anche chiaro che la maggioranza degli italiani si sente tradita e presa in giro».

