Le pizze «Sea Watch» e «Aquarius» alla festa Lega di Pontida

Le pizze servite alla festa della Lega a Pontida hanno nomi “inusuali”. Ci sono la “ladrona”, la “ruspa” e anche “la pizza del capitano”, forse fatta con gli ingredienti preferiti di Matteo Salvini. Peccato che ce ne siano un paio in particolare che hanno sollevato diverse polemiche, e non certo per i condimenti, ma proprio per i nomi eccessivi: nel menù appaiono anche la “Sea Watch” e la “Aquarius“. E pure una “va’ pensiero” scritta sbagliata.

Dopo il popolare “negroni sbagliato”, a Pontida viene inventata la “pizza sbagliata”. Una delle pizze proposte nel menu per la festa della Lega dall’8 al 18 agosto, appare una “và pensiero”, scritta però con l’accento invece della apocope. Così “va’ ” diventa “và”, con pace del buon Giuseppe Verdi.

Ma l’errore grammaticale sbiadisce a confronto delle polemiche sollevate per altri due nomi: alcune pizze infatti sono state rinomate come le navi delle Ong impegnate nel mediterraneo, ovvero la Sea Watch, grande nemica del capitano, e la Aquarius, altra grande antagonista dei porti chiusi imposti dal Viminale. L’ironia sulle navi Ong al centro della attualissima polemica sui salvataggi in mare non è piaciuta nemmeno a chi ha partecipato alla festa, e ha commentato negativamente la decisione al tendone e sui social network.

« I nomi delle pizze sono solo dei nomi, capita spesso che se ne scelgano alcuni così per ridere» ha però risposto la segretaria cittadina di Pontida Antonella Pellegrinelli, a cui ha fatto eco il deputato Daniele Belotti, che ha ritenuto «eccessivo» scatenare polemiche su delle pizze titolate «in linea con il tono goliardico della festa». Secondo le giustificazioni apportate infatti, ogni anno viene scelto un tema di attualità da sfruttare durante l’evento: stavolta, la scelta è caduta sui migranti. La speranza è che la pizza non abbia lo stesso cattivo gusto del nome.

(credits immagine di copertina: Facebook FESTA DI PONTIDA)