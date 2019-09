Giornata di comizi, manifestazioni e raduni a Pontida, dove leghisti e sostenitori si sono riuniti per la tradizionale festa del Carroccio. Dopo le pesanti dichiarazioni di Vito Comencini contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata “preparatoria” di fronte ai giovani leghisti, nella mattina odierna si registrano minacce e aggressioni: la vittima è un giornalista.

Pontida, giornalista di Repubblica insultato e aggredito

Il giornalista di Repubblica Antonio Nasso ha registrato con la sua telecamera il momento in cui i partecipanti di Pontida hanno “perso la pazienza nei suoi confronti”. Nel video, pubblicato sull’edizione online della testata, si vedono chiaramente alcuni partecipanti invitare il giornalista a «levarsi dai coglioni». La sua colpa, come si deduce da una signora visibilmente innervosita, sarebbe quella di aver «incalzato le risposte». Inutile la difesa del giornalista che ribadisce come fare domande sia sintomo di democrazia: i partecipanti si irritano ancora di più. «È meglio che te ne vai perché adesso ci incazziamo» dice un signore con gli occhiali da sole, ma poi un secondo perde completamente il controllo, avvicinandosi al giornalista e tirando un pugno alla telecamera.

