Polizze Rca: quale risparmio oggi con un preventivo assicurazione auto online?

Cosa serve per calcolare i preventivi e per finalizzare la richiesta

La polizza rc auto è prevista per tutti i veicoli che circolano sul suolo italiano, come introdotto dalla legge del 1971. È in quest’anno, infatti, che lo Stato, per ovviare al problema della sempre più crescente mole di veicoli immatricolati, decise di rendere obbligatoria la cosiddetta responsabilità civile degli autoveicoli, poi abbreviata in rca.

Fino al 2015 la norma prevedeva che l’automobilista dovesse esporre, mediante un apposito tagliando, il certificato di assicurazione all’interno dell’auto con indicato il numero di targa del veicolo assicurato e la data di scadenza della polizza, tuttavia attualmente tale adempimento non è più richiesto e l’utente può decidere di portare con sé solamente il certificato di assicurazione.

L’assicurazione auto ripara l’automobilista dai danni causati con la macchina alle persone o alle cose, e, a causa delle numerose variabili che concorrono a determinarne il costo, in genere si consiglia di eseguire più preventivi, in modo da valutare quello con il miglior rapporto qualità prezzo.

Per risparmiare tempo, fai il preventivo online utilizzando il servizio messo a disposizione da 6sicuro.it, portale comparatore che permette di confrontare le offerte delle più importanti realtà del mercato assicurativo.

Come calcolare un preventivo assicurazione auto online

Fare il preventivo online per trovare le migliori offerte rc è fondamentale per non sprecare tempo e denaro. Come prima cosa, è necessario inserire i dati anagrafici del contraente, fra cui il paese di nascita, il sesso e l’età; poi, si procede a immettere le informazioni relative al veicolo da assicurare, specificando se esso è già in uso oppure se è ancora da acquistare.

Nel primo caso, si dovranno scrivere il numero di targa, il mese e l’anno di immatricolazione, l’anno nel quale è avvenuta la compravendita, la marca e il modello dell’auto in questione, il tipo di carburante e la cilindrata; questi ultimi elementi sono molto importanti perché forniscono utili informazioni circa il grado di pericolosità della vettura e potrebbero incidere sul costo finale della polizza.

In seguito, l’utente dovrà indicare quante auto sono in possesso del nucleo famigliare, quanti km vengono percorsi in un anno e se sulla macchina è montato un dispositivo antifurto. Anche quest’ultimo elemento è rilevante per l’assicuratore, così come lo è sapere qual è l’uso principale del mezzo (se esso, cioè, viene utilizzato prevalentemente per gli spostamenti di lavoro o per esigenze personali) e il luogo dove in genere lo si parcheggia.

Avere a disposizione un box chiuso, infatti, è molto più sicuro che non parcheggiare la macchina lungo la strada, così come aver installato un dispositivo di allarme di ultima generazione espone meno al rischio di furto o ad atti di vandalismo, rispetto a non aver previsto nessun sistema di sorveglianza.

Come ultimare la richiesta del preventivo per l’assicurazione auto

Per finalizzare la richiesta di preventivo, occorre infine inserire i dati relativi alla propria assicurazione auto.

Ne fanno parte il nome e il cognome della persona alla quale verrà intestata la polizza, il suo indirizzo di residenza, l’eventuale presenza di figli che potrebbero usare il mezzo, il tipo di patente posseduta, il paese che l’ha rilasciata e l’anzianità del documento (i guidatori che sono in possesso della patente da vari anni senza aver mai fatto incidenti sono considerati soggetti meno rischiosi).

Come ultimo elemento, andranno indicati i metodi di contatto preferito e le modalità di pagamento. Una volta completato tutto il formulario, il sistema elaborerà un elenco di preventivi che tengono conto dei dati inseriti e di eventuali sconti presenti per chi sottoscrive la polizza online.