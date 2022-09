Il calcolo dell’assicurazione Automotive per viaggi d’affari e flotte aziendali

Le proposte assicurative delle agenzie sono molteplici. Assicurazioni sulla vita, sulla salute, sulla casa e sui propri veicoli. Le soluzioni tra cui scegliere sono davvero tante e di alcune tipologie non si conosce ancora molto. Tra queste ci sono le assicurazioni distribuite da operatori automotive e assicurazioni flotte, molto vantaggiose per le aziende, ma ancora sconosciute ai più. In ogni caso, prima di scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze è bene valutare il costo finale, grazie per esempio al calcolo assicurazione sul sito Reale Mutua.

Polizze assicurative per il canale automotive

Il mondo Automotive è caratterizzato dalla progettazione, dalla costruzione e dalla vendita di veicoli. Pertanto, è necessario che anche chi fa parte di questo mondo si senta al sicuro, grazie ad una consulenza su misura e un piano assicurativo in cui nulla è lasciato al caso. Ideale per proteggersi dai rischi in cui si può incorrere ogni giorno. Questo tipo di polizza assicurativa può essere distribuita anche a Concessionarie Auto e Case automobilistiche e prevede l’assicurazione di auto e moto ed anche alle flotte di auto aziendali. Utili queste ultime alle aziende, per proteggere la propria flotta aziendale con soluzioni assicurative complete anche durante i viaggi d’affari.

M.I.C.E. e viaggi d’affari

M.I.C.E. – Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, ovvero riunioni, viaggi premio, conferenze ed esposizioni, rappresentano una forma di turismo professionale, in grado di incentivare la propria attività lavorativa grazie a gruppi di persone che si riuniscono per uno scopo particolare, di solito professionale. Organizzare un evento del genere richiede un lavoro complesso, un’ottima gestione delle risorse ed una spiccata capacità organizzativa.

Inoltre, è necessaria la presenza di una grande quantità di figure professionali, tra cui le società assicurative. In modo particolare se per giungere all’evento è necessaria una trasferta. In questi casi sarebbe opportuno effettuare prima di ogni cosa il calcolo dell’assicurazione, per poi richiedere una consulenza completa, in modo da scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze.

Le assicurazioni per i viaggi d’affari

Le assicurazioni per i viaggi d’affari sono in grado di garantire una protezione da tutti i rischi che possono presentarsi durante i lunghi trasferimenti. Infatti, comprendono la copertura di:

Furti;

spese mediche;

incidenti e infortuni;

responsabilità civile verso terzi;

spese legali;

mancata partenza;

furto di bagagli o denaro;

annullamento e interruzione di viaggio;

altri imprevisti.

Di solito le assicurazioni per i viaggi d’affari, che garantiscono di viaggiare in estrema sicurezza, possono essere acquistate sia nella versione viaggio singolo, sia nella versione annuale. Pertanto, affinché la trasferta non venga rovinata da spiacevoli incidenti, sarebbe opportuno scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze tramite il calcolo dell’assicurazione più adatta.

L’assicurazione flotta: la copertura completa della flotta auto aziendali

L’assicurazione flotta si distingue per essere una copertura completa capace di garantire un’elevata protezione ad ogni singolo veicolo aziendale. L’assicurazione flotta può essere stipulata da cinque o più veicoli. Tuttavia, è particolarmente indicata per le aziende che possiedono un’ampia flotta di veicoli, come per esempio, quelle che offrono il servizio di autonoleggio o quelle dedicate ai traslochi.

Grazie al calcolo dell’assicurazione flotta è possibile scegliere l’assicurazione più adatta alle esigenze dei propri veicoli. Dalle utilitarie alle gru di cantiere, le soluzioni tra cui optare sono tante e offrono molteplici vantaggi:

i veicoli sono assicurati in un unico contratto;

il sistema è adattabile alle proprie esigenze individuali;

il trattamento del sinistro è rapido e semplice;

l’aggiornamento del contratto è automatico per i nuovi veicoli immatricolati.

Così, in base all’assicurazione flotte scelta, si ottiene prima di ogni cosa l’assicurazione RC obbligatoria per l’intera flotta aziendale a un conveniente prezzo di pacchetto, ed eventualmente altre coperture complementari che offrono particolari garanzie.