La polizza casa giusta offre una serie di vantaggi fondamentali

Tante persone si chiedono come scegliere la soluzione assicurativa più adatta alla propria abitazione e alle proprie esigenze. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di fornire consigli pratici relativi agli elementi da prendere in considerazione quando si acquista una polizza casa. Quante tipologie di copertura esistono e cosa offrono le varie soluzioni disponibili? Scopriamolo.

Come scegliere l’assicurazione sulla casa?

Una polizza casa su misura consente di beneficiare della giusta protezione per il proprio immobile e per gli oggetti di valore in esso contenuti, con la possibilità di affrontare gli eventuali imprevisti con la massima serenità possibile. Per non sbagliare, però, è importante informarsi preventivamente circa le soluzioni esistenti e confrontare le varie proposte per avere la certezza di scegliere bene. Tale raccomandazione assume valore soprattutto alla luce dell’enorme varietà di soluzioni disponibili e società attive nel settore assicurativo. Il primo errore è quello di provare a risparmiare rinunciando alle coperture fondamentali, al solo scopo di ottenere un premio inferiore. Ma come procedere per non sbagliare? Il primo step consiste nel valutare attentamente le caratteristiche della propria casa e della posizione geografica in cui essa sorge: parliamo di un’abitazione con qualche anno in più, magari dotata di vecchie tubature, oppure di una casa moderna? È situata al piano terra e in un’area in cui i furti sono frequenti o in una zona sicura e vigilata? Custodisce oggetti di valore? Si tratta di una casa indipendente o di un appartamento situato all’interno di un condominio? È abitata tutto l’anno o soltanto per alcuni mesi? Un ruolo cruciale è ricoperto anche dai vicini: chi presume che possano nascere questioni legali collegate alla proprietà, dovrebbe valutare la possibilità di acquistare una garanzia di tutela che consenta di affrontare con maggior serenità i possibili eventi avversi.

L’assicurazione casa copre ogni cosa o lascia scoperti eventuali danni?

Dopo aver valutato le caratteristiche della propria abitazione, è bene ricordare che le assicurazioni per la casa non coprono i danni provocati da dolo o responsabilità del proprietario. Eventuali negligenze, quali lo smarrimento delle chiavi d’ingresso e un conseguente furto in abitazione, non trovano alcuna copertura assicurativa. Una polizza che copre soltanto l’immobile, invece, non risponde degli eventuali danni a ciò che è contenuto nel suo perimetro. Parlando di rischi garantiti, invece, l’assicurazione copre tutti i danni strutturali, eventuali danni contro terzi e determinati servizi di assistenza attivabili al verificarsi di specifiche emergenze.

Indennizzo, franchigia e massimale

Prima di firmare un qualsiasi contratto, è bene valutarne termini e condizioni, poiché questi definiscono le peculiarità della polizza in questione. Ma cosa si intende per indennizzo, franchigia e massimale? Il primo corrisponde alla somma riconosciuta al proprietario della polizza a titolo di risarcimento dopo che si è verificato un danno. Il termine massimale, invece, fa riferimento alla cifra massima che l’assicuratore è disposto a corrispondere al titolare della polizza nel momento in cui si verifica un danno previsto all’interno del contratto. E la franchigia? Quest’ultima indica la somma minima al di sotto della quale l’assicurazione non è disposta a liquidare il danno. Pertanto, se i danni sono minimi e quantificabili in una cifra uguale o inferiore a quella indicata dalla franchigia, allora questi non verranno risarciti dalla compagnia assicurativa. Infine, esiste il cosiddetto premio assicurativo, che corrisponde al prezzo annuale o semestrale della polizza. Il versamento può essere corrisposto in un’unica soluzione o a rate.

Le principali tipologie di polizza casa

Come chiarito poc’anzi, la scelta dell’assicurazione casa dipende dalle esigenze specifiche di ciascun cliente. La polizza casa obbligatoria è quella contro scoppio e incendio, da stipularsi prima di accendere il mutuo necessario per acquistare l’immobile, questa soluzione è pensata per coprire i danni provocati da incendi, esplosioni, fulmini e scariche elettriche: in genere, non copre i danni causati da mareggiate, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e, ovviamente, dolo dell’assicurato.

Tra le soluzioni opzionali più diffuse figura la polizza di responsabilità civile familiare, meglio nota come RC famiglia, questa è stata pensata per tutelare l’intero nucleo familiare contro eventuali richieste di risarcimento in caso di danni a terzi. La RC famiglia copre tutti i danni involontari provocati da un membro della famiglia ad altre persone, compresi quelli causati da figli minorenni o collaboratori domestici. Non copre, invece, eventuali danni ai membri della famiglia, né quelli a terzi causati da animali domestici di cui è proprietaria.

Chi vive in condominio potrebbe optare per la polizza omonima, che copre i danni a terzi avvenuti all’interno dei locali comuni e quelli causati dall’immobile alle strutture vicine; una delle garanzie più richieste da chi sceglie questa soluzione è la cosiddetta “ricerca guasti”, che copre le spese necessarie per la ricerca dell’origine del danno provocato dall’immobile a terzi.

L’assicurazione contro furti e rapine in casa è una garanzia importantissima, essendo pensata per tutelare il titolare della polizza da sottrazioni illecite di beni e oggetti quali mobili, tappeti, pellicce, argenteria, dispositivi elettronici, nonché dai danni provocati dall’evento in sé. Per beneficiare della copertura è necessario che l’abitazione sia stata violata illegalmente, mediante la rottura della porta o degli infissi. La garanzia furto preziosi può completare la polizza furti e rapine, essendo pensata per coprire i danni provocati dalla sottrazione di gioielli, denaro contante e titoli di credito.

Chi vive in un’area ad elevato rischio sismico, invece, potrebbe sottoscrivere una polizza terremoto, acquistabile singolarmente o come garanzia aggiuntiva: questa copre i danni causati da terremoti, alluvioni e inondazioni, al risarcimento danni possano essere associate le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento delle macerie, oltre al pernottamento in hotel qualora l’abitazione fosse dichiarata inagibile.