Due poliziotti condannati per i fatti della Scuola Diaz sono stati promossi

La condanna, la riabilitazione e la promozione. I loro nomi sono saliti agli onori delle cronache per quanto accaduto all’interno della Scuola Diaz la sera del 21 luglio del 2001. Si tratta di due poliziotti (con cariche e incarichi differenti) che hanno partecipato attivamente alla costruzione della narrazione che, poi, ha ‘giustificato’ l’assalto delle forze dell’ordine dopo gli scontri di piazza durante il G8 di Genova. Ora, dopo la condanna definitiva della Cassazione (arrivata nel luglio del 2012), i due poliziotti della Scuola Diaz sono stati promossi.

Si tratta di Pietro Troiano e Salvatore Gava. Entrambi furono condannati nel 2012 a tre anni e 8 mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Per il primo dei due, già nel dicembre del 2017 arrivò una promozione. E, secondo i giudici, fu lui personalmente a portare all’interno della Scuola Diaz le due molotov poi ritrovate. Il secondo, invece, è stato condannato per attestato ufficialmente la veridicità di quel ritrovamento. Ma si trattava di un falso, come si è capito nel corso del lungo processo e della sentenza.

Poliziotti scuola Diaz promossi dopo la condanna definitiva

A 19 anni da quei fatti, condannati a livello mondiale per via degli atti di tortura perpetrati dagli agenti all’interno dell’Istituto contro i ragazzi, i due poliziotti scuola Diaz promossi. I loro nomi (tra molti altri), infatti, compaiono nella velina sulle promozioni pubblicata sul sito della sindacato della Polizia di Stato FSP.

Dalle false molotov alla falsa attestazione: ora sono Vice Questori

La decorrenza del nuovo incarico risale al 1° luglio del 2020, nel pieno dell’estate. Ma sono state ufficializzate solamente nella giornata di giovedì 29 ottobre. I due poliziotti, condannati e reintegrati al termine della fine del periodo di interdizione, hanno ottenuto la promozione alla carica di Vice Questore. Nonostante i fatti di Genova e le violenze della scuola Diaz a cui non hanno partecipato attivamente, ma che hanno provocato – come spiegano le sentenze definitive di Cassazione – quell’assalto ingiustificato – così come la violenza – da parte delle forze dell’ordine.

