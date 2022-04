Polizia sfrutta copyright per evitare di finire sui social ma viene ripresa da un consigliere comunale

Non è la prima volta che parliamo di un caso del genere e, per la natura stessa della questione, potrebbero esserci dei contenuti di questo tipo che sfuggono all’occhio della stampa e dell’opinione pubblica. Così come eravamo in California lo scorso anno – a Beverly Hills precisamente – durante un intervento della polizia in cui gli agenti facevano risuonare pezzi dei Beatles, il caso più recente di cui parliamo oggi riguarda fatti avvenuti il 4 aprile a Santa Ana, sempre California. Polizia sfrutta copyright anche stavolta, quindi, e a testimoniare la questione c’era – tra gli altri – il consigliere comunale della città Ryan Hernandez.

Polizia sfrutta copyright per evitare di finire in rete

Per quanto possa sembrare strano come gesto, c’è un senso dietro: se qualcuno si avvicina per filmare l’operato della polizia o per fare domande un agente, tramite smartphone, fa partire una canzone nota e protetta da copyright ad alto volume. Lo scopo è quello di rendere il brano riconoscibile così che chi fa il video, qualora lo caricasse sui social per denunciare un eventuale abuso di cui è stato testimone, si veda bloccare il contenuto per aver violato il copyright.



Un cittadino riprende quello che ipotizza essere – come specifica al minuto 1,10 del video – un inseguimento in auto di diverse volanti della polizia per l’alta velocità di una macchina. A un certo punto da una delle macchine parte ad alto volume “You’ve Got a Friend in Me”, celebre canzone da Toy Story. La situazione va avanti così, con altre note canzoni Disney da Mulan a Encanto, sparate ad alto volume tanto da svegliare le persone.

A un certo punto del video si sentono alcune persone avvicinarsi a un’agente per chiedere di abbassare la musica e, tra questi, c’è anche il consigliere comunale. Chi filma, tra gli altri, domanda per quale ragioni stiano facendo tanto rumore e disturbando l’intero vicinato e un poliziotto si avvicina per spiegare dicendo che hanno messo su la musica ad alto volume perché chi li filmava non permetteva loro di condurre l’indagine: «Perché la registrazione violerà il copyright», specifica il poliziotto – come riporta BoingBoing -.

Il consigliere sottolinea che i poliziotti devono scusarsi con i suoi vicini e afferma di essere imbarazzato per quello che accade per poi ricevere la spiegazione dell’agente. Il video ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni e oltre 800 commenti.