Il video dei tre poliziotti che immobilizzano per diversi minuti un uomo fermato per ubriachezza

Le immagini sono molto forti. Il video del fermo di un uomo di 46 anni di Verona, per il quale era stato chiesto l’intervento della polizia a causa della sua ubriachezza molesta (schiamazzi fuori da un locale di via Monreale a Verona), mostra come per diversi minuti – almeno 5 secondo i testimoni – la persona fermata sia stata immobilizzata a terra, nonostante le sue grida e le sue richieste d’aiuto.

Polizia immobilizza uomo a Verona, le immagini di Repubblica

Repubblica ha pubblicato le immagini in esclusiva e ha anche chiesto conto di quanto accaduto in questura. Qui hanno fatto sapere che quel tipo di trattamento era stato riservato al 46enne dal momento che aveva opposto resistenza e che, anzi, aveva aggredito fisicamente gli agenti, spalleggiato da una terza persona che cercava di sottrarre ai poliziotti le manette d’ordinanza.

Già ammanettato, un uomo in stato di ubriachezza è stato bloccato a terra per cinque minuti da tre poliziotti, come si vede nel video pubblicato da @repubblica. Un uso della forza ingiustificato, a detta dei testimoni, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. #verona pic.twitter.com/8k7CcG9V4M — Giuseppe Civati (@civati) July 10, 2020

I testimoni, presenti sul posto, non hanno però riferito di particolari scontri fisici tra la persona fermata e la polizia. Quanto accaduto a Verona impone una riflessione sui metodi utilizzati dalle forze dell’ordine. In tre hanno placcato di fatto un uomo che continuava a chiedere aiuto e a gridare – con un lamento incessante alternato anche a qualche bestemmia – perché stava provando molto dolore. Anche alcuni passanti hanno chiesto alle forza dell’ordine di fermarsi perché altrimenti «lo avrebbero ammazzato».

Polizia immobilizza uomo a Verona, è necessaria questa forza?

L’associazione che queste immagini suggeriscono, anche se non può essere presente il movente razziale, è quanto accaduto il 25 maggio scorso a Minneapolis, quando quattro agenti di polizia hanno immobilizzato George Floyd fino a togliergli il respiro. L’esito, in questo caso, non è stato drammatico come negli Stati Uniti, ma ci porta a considerare che, in alcune circostanze, l’utilizzo della forza forse non è così necessario. La versione della polizia contrasta fortemente con quanto riferito da alcuni testimoni: su questo aspetto occorrerà effettuare ulteriori approfondimenti.

Il primo a prendere posizione, nel panorama politico italiano, in merito alla questione è Giuseppe Civati, fondatore di Possibile: «Già ammanettato, un uomo in stato di ubriachezza è stato bloccato a terra per cinque minuti da tre poliziotti – ha scritto sui social network -, come si vede nel video pubblicato da Repubblica. Un uso della forza ingiustificato, a detta dei testimoni, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche».