Un autogol clamoroso. In questo momento, il sito internet della polizia non funziona

Una situazione davvero surreale. Mentre la polizia italiana – sia nei giorni scorsi, sia con un’intervista al Corriere della Sera oggi – ha avuto modo di evidenziare i suoi meriti per aver respinto l’attacco di Legion al sistema di televoto dell’Eurovision, oggi il tandem di hacktivisti formato da Killnet e da Legion ha a sua volta attaccato il sito istituzionale della Polizia di Stato, riuscendo a renderlo irraggiungibile nella mattinata di oggi. La rivendicazione è stata fatta ovviamente sulle chat Telegram di Legion e di Killnet, che la stessa polizia postale italiana ha detto di monitorare costantemente.

Polizia hackerata: sito down, nuovo attacco di Killnet-Legion

«Secondo i media stranieri – si legge nella chat di Killnet – Killnet ha attaccato l’Eurovision e gli hacktivisti sono stati stoppati dalla polizia italiana. Dunque, Killnet non ha attaccato l’Eurovision. Ma oggi Killnet ha ufficialmente dichiarato guerra a 10 Paesi, includendo anche la polizia di stato italiana. A proposito, il loro sito ha smesso di funzionare: perché non hanno fronteggiato questo attacco come hanno fatto per l’Eurovision?».

In effetti, da questa notte, il sito della polizia di stato italiana risulta essere completamente irraggiungibile. Gli hacktivisti di Killnet hanno postato lo screenshot di un tweet della Polizia con cui le autorità italiane si erano vantate di aver fatto fronte all’attacco DDoS degli hacker all’Eurovision e una schermata in cui si mostra come il sito della polizia di stato non sia più raggiungibile.

Rincara la dose anche Killnet: «Il nostro nemico sono i media occidentali. Notizie che sono state date: Killnet attaccherà l’Eurovision; Killnet ha attaccato l’Eurovision; la Polizia Italiana, che a causa dei suoi problemi non ha la possibilità di uscire nemmeno dai DDOS, ha fermato l’esercito informatico?». Insomma, come è accaduto nei giorni scorsi, il tandem Killnet-Legion sta giocando di sponda e sta evidenziando con azioni dimostrative l’inadeguatezza dei sistemi informatici delle istituzioni italiane: con un banale attacco DDoS ha prima messo fuorigioco i siti di Difesa e Senato. Oggi, si è presa la polizia di Stato.