Il tenore Placido Domingo accusato di molestie sessuali in cambio di lavoro

In alcuni casi, Placido Domingo avrebbe chiesto rapporti sessuali in cambio di lavoro

L’accusa è di quelle infamanti e, come spesso capita in questi casi, il tutto sembra essere molto grave ma va preso con le molle. Placido Domingo, tenore di fama mondiale, avrebbe molestato sessualmente tantissime donne. Alcune di loro, addirittura, avrebbero ricevuto avances in cambio di ingaggi e ruoli all’interno degli spettacoli diretti dal 78enne spagnolo. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa statunitense Associated Press. Non si parla, per il momento, di denunce a suo carico, ma nel racconto che proviene dagli Usa si fa riferimento anche a episodi accaduti all’interno del mondo dell’Opera.

Come riporta l’Associated Press, Placido Domingo avrebbe costretto alcune donne a intrattenersi con lui e a consumare rapporti sessuali anche in cambio di un lavoro. Alcune donne hanno raccontato delle promesse lavorative fatte dal tenore spagnolo, il tutto ‘pagato’ con rapporti intimi. Alcune di loro hanno raccontato di essersi rifiutate, spiegando di esser state maltrattate dopo il loro no alle avances del 78enne. Non si fa riferimento, per il momento, all’epoca in cui questi episodi sarebbero avvenuti.

Placido Domingo accusato di molestie sessuali in cambio di lavoro

I racconti pubblicati negli Stati Uniti sono arrivati alle orecchie del tenore spagnolo che ha replicato dicendosi molto affranto da tutto ciò e sottolineando come i racconti siano «profondamente preoccupanti e posti in modo inesatto». Secondo Placido Domingo, infatti, tutte le relazioni – anche quelle solamente a sfondo sessuale – sono sempre state condivise e senza alcuna forzatura da parte sua, compreso il discorso che lo vede accusato (per il momento non indagato) di sesso in cambio di lavoro: «Ho sempre creduto che tutte le mie interazioni e relazioni siano state sempre ben accette e consensuali».

I racconti degli addetti ai lavori

Una trentina di persone, oltre alle donne che hanno accusato pubblicamente il 78enne tenore spagnolo – che insieme a Luciano Pavarotti e José Carreras formava il trio conosciuto in tutto il mondo come ‘I Tre Tenori’ -, hanno raccontato di episodi palesi accaduti alla luce del sole, con comportamenti inappropriati e a sfondo sessuale. Si tratta di soggetti legati all’universo dell’Opera.

(foto di copertina: Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire)