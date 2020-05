Johnny Depp non dovrebbe essere il protagonista del prossimo Pirati dei Caraibi. La notizia avrebbe del clamoroso specie dopo le voci che erano circolate negli ultimi mesi, che avevano fatto pensare ad un riavvicinamento tra l’interprete di Capitan Jack Sparrow e la Disney. Ora il portale The Disinder, ben informato per quanto riguarda l’azienda di Topolino, ha pubblicato uno scoop secondo cui la produzione avrebbe definitivamente optato per un reboot al femminile con la nuova protagonista identificata in Karen Gillian.

L’attrice diventata famosa per il Doctor Who negli ultimi anni è stata tra le protagoniste del Marvel Cinematic Universe nei panni di Nebula e anche nel nuovo Jumanji, ma non l’abbiamo mai apprezzata con un ruolo da protagonista di tale portata. Quella della Disney sarebbe una vera e propria scommessa, anche perché in tutto il mondo Pirati dei Caraibi è sinonimo di Capitan Jack Sparrow. Secondo le indiscrezioni la Gillan potrebbe interpretare Redd, un famoso personaggio dell’attrazione dei Parchi Disney, ma per ora si tratta solo di speculazione.

Pirati dei Caraibi, ecco perché non è finita per Johnny Depp

Occhio però a dare per morto Johnny Depp, visto che già nel 2018 era stato praticamente escluso dalla saga per le accuse di violenza ricevute dalla ex moglie. Dopo che è stato svelato come in realtà fosse lui ad aver subito percosse fisiche la carriera di Johnny Depp ha potuto ripartire ed è stato confermato anche nella saga di Animali Fantastici nei panni di Gellert Grindelwald. La Disney sembrava avesse deciso di richiamarlo anche per i Pirati dei Caraibi, per questo motivo non è detta l’ultima parola e potrebbe esserci una sorta di passaggio di consegne proprio con Karen Gillian.

Nessun regista al momento è accostato al nuovo Pirati dei Caraibi, ma la sceneggiatura è stata ufficialmente affidata al creatore di Chernobyl Craig Mazin e alla storica penna della saga Ted Elliot. I produttori saranno gli storici Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Staremo a vedere cosa succederà, con la speranza che la Disney non snaturi il franchising e confermi l’unico Capitan Jack Sparrow.