Il quesito sulla piattaforma Rousseau senza citare il PD

Non solo per il risultato, ma anche per la domanda che sarà posta agli iscritti

L’accordo con il Partito Democratico non piace a tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Movimento 5 Stelle potrebbe optare per un quesito online in cui non si farà riferimento all’alleanza col Pd, ma solo a un più fumoso «governo Conte-2». Una strategia comunicativa che ha come obiettivo quello di non ottenere un parere negativo da parte della base pentastellata che non sembra essere entusiasta del passo indietro e dell’ascia da guerra sotterrata per formare una nuova maggioranza parlamentare.

LEGGI ANCHE > Parte del Movimento 5 Stelle non è d’accordo sul voto attraverso Rousseau

Come raccontato da Il Corriere della Sera, dunque, i tecnici della piattaforma Rousseau starebbero optando per un quesito che dovrebbe avvicinarsi a questa soluzione finale: «Volete voi che nasca un governo Conte 2, che si pone come obiettivi…?». Il tutto seguiti dai punti programmatici del piano comune che, in questi giorni, saranno studiati a tavolino dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.

La piattaforma Rousseau e la domanda senza il Pd

Nessun riferimento, dunque, al Pd. Quelle due lettere, infatti, hanno da sempre rappresentato il Belzebù per buona parte dell’elettorato pentastellato che non avrebbe mai pensato di arrivare a una soluzione simile con l’alleanza giallorossa e la formazione di un nuovo governo in coabitazione. Si tratta di dialettica e psicologia per celare l’alleanza e portare in primo piano gli obiettivi futuri del governo Conte-2, mettendo da parte il nome del partito con cui si sta scendendo a patti per un nuovo governo di legislatura.

I quesiti del passato

Già in passato la piattaforma Rousseau è finita nel mirino delle critiche per come ha posto le sue domande agli iscritti. Spesso e volentieri, infatti, giocando sulla dialettica sono stati scritti quesiti in modo tale da convincere il votante a esprimere parere favorevole rispetto alla linea indicata dai vertici del Movimento. Anche in questo caso, in attesa dell’ufficializzazione, potrebbe finire così.

(foto di copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI)