Investire nel meridione ma usando foto del settentrione: la presentazione del piano per il Sud che prevede investimenti da 123 miliardi di euro è finito sotto il mirino dei social network, non tanto per il contenuto quanto per la foto di copertina, che ritrae il golfo di Trieste.

Il piano per il Sud del governo che ha come foto il golfo di Trieste

LEGGI ANCHE> Il Movimento 5 Stelle Molise scambia il Molise per le Marche

«Un piano per il Sud è un progetto per l’Italia» è la scritta che apre il fascicolo #sud2030 per illustrare il piano per il Mezzogiorno presentato venerdì 14 febbraio a Gioia Tauro dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (Pd) e alla ministra all’Istruzione Lucia Azzolina (M5S). Un programma che prevede una serie di investimenti riguardanti i giovani, la svolta ecologica, così come l’innovazione e il potenziamento dell’edilizia scolastica fino all’estensione della No Tax area. Sui social network il piano è diventato virale, più per la sua estetica che per il suo contenuto: nella copertina infatti c’è una fotografia di Duino, in provincia di Trieste.

La risposta piccata del ministro Provenzano: «Basta leggere le slide»

A farlo notare è stato via Twitter Ferdinando Giugliano: sotto il suo cinguettino si sono scatenati i commenti ironici degli utenti del social. Tanto da attirare l’attenzione dello stesso ministro Provenzano, che ha tentato di sedare gli animi spiegando che «è un progetto per l’Italia, appunto. Sul serio». Tentativo fallito, tanto che poi torna a bacchettare gli utenti “distratti”. «Tutto il senso del Piano #Sud2030 è che si tratta di un progetto per l’Italia. Che bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C’è scritto, in 80 pagine, da discutere o criticare – evidenzia Provenzano – Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti: basta leggere la slide, però».

(Credits immagine di copertina: Twitter Ferdinando Giugliano@FerdiGiugliano)