Addio a Philippe Daverio

Si è spento all’età di 71 anni Philippe Daverio. Era ricoverato presso l’Istituto dei Tumori di Milano. Lo storico dell’arte, noto anche per aver ricoperto alcuni ruoli politici legati alla Cultura, è stato anche un saggista e conduttore televisivo. Nella sua lunga carriera è apparso in diverse trasmissioni Rai in cui raccontava il mondo dell’arte attraverso la sua storia. Poi la sua esperienza come assessore presso il Comune di Milano.

LEGGI ANCHE > Philippe Daverio si candida con +Europa: «Venezia diventi la terza capitale dell’UE»

Ad annunciare la morte di Philippe Daverio è stato il regista teatrale e anima del Teatro Parenti di Milano Andree Ruth Shammah sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina Un post condiviso da Andrée Ruth Shammah (@andreeruthshammah) in data: 1 Set 2020 alle ore 11:38 PDT

Shammah ha raccontato all’Ansa di aver ricevuto la triste notizia questa mattina, dopo aver ricevuto una telefonata dal fratello del noto storico dell’arte.

Philippe Daverio, addio allo storico dell’arte

Storia dell’arte e non solo. Oltre alle sue esperienze televisive e da gallerista, Daverio ha ricoperto anche un ruolo nella politica meneghina: dal 1993 al 1997 ha ricoperto il ruolo di assessore con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all’Educazione e alle Relazioni Internazionali nella giunta Formentini. La sua passione per l’arte e il suo modo di raccontarla lo ha reso un personaggio molto celebre. Molti sono in commenti di chi ha voluto ricordare la sua genialità.

L’insegnamento e l’assessorato alla Cultura del Comune di Milano

E quella passione è stata rivolta anche agli studenti e alla politica. Quella sua esperienza al Comune di Milano, con quei cinque anni da Assessore alla Cultura, rimarrà per sempre uno dei capitolo più elevati della politica meneghina.

(foto di copertina: da Coffee Break, La7)