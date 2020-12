Peugeot, la casa francese crede nei SUV

Peugeot è una casa automobilistica che fa parte del gruppo francese PSA ed è da sempre tra le più innovative nel segmento SUV. Già nel corso del 2009 la casa francese ha introdotto sul mercato un sistema innovativo, conosciuto come “Grip Control” che migliora sensibilmente la performance delle vetture non dotate del sistema di trazione “4×4”. Questa tecnologia si è poi evoluta nel tempo ed ora è disponibile, con la sigla AGC (Advanced Grip Control) anche in dotazione al nuovo SUV della casa francese, Nuovo Peugeot 2008.

Un sistema di grande successo

Per migliorare le prestazioni delle vetture su strade caratterizzate da bassa aderenza e fondi stradali insidiosi, inizialmente era disponibile solo l’opzione”4 ruote motrici”. Questa soluzione meccanica comporta il montaggio di un albero di trasmissione che consenta di arrivare anche all’assale posteriore; il conseguente aggravio di peso porta ad un calo di performance oltre che ad un aumento del costo della vettura.

L’anno della svolta fu proprio il 2009, quando Peugeot con la presentazione del modello Peugeot 3008 dimostrò che era possibile aumentare sensibilmente la motricità dei veicoli senza avere grandi complicazioni per quanto riguarda la sua meccanica.

La soluzione dell’Advanced Grip Control oggi è disponibile anche sul SUV Nuovo Peugeot 2008 e questo permette di migliorarne l’aderenza in molte situazioni come ad esempio in presenza di fango, sabbia e neve. Questa tecnologia sfrutta il controllo elettronico per parzializzare, ad esempio, lo slittamento su una singola ruota, scelta in automatico dal sistema grazie alla rilevazione dei coefficienti di trazione.

Il sistema permette quindi di migliorare in modo netto la motricità del veicolo anche se questo ha in dotazione solo la trazione anteriore. Con il vantaggio della diminuzione del peso rispetto al sistema meccanico si diminuiscono anche i costi di acquisto del veicolo e si aumentano le sue prestazioni, migliorando nello stesso tempo sia i consumi che le emissioni di gas nocivi nell’atmosfera.

Chi possiede il SUV Nuovo Peugeot 2008 può avere maggiore facilità nell’utilizzo di questo sistema grazie al bilanciere delle modalità di guida “Drive Mode” che è posizionato proprio dietro la leva del cambio. In questo modo è possibile affrontare al meglio i differenti fondi stradali che si trovano durante il percorso

Le diverse condizioni di guida

Quando si guida sulla neve l’Advanced Grip Control agisce adattando la sua strategia di controllo della trazione alle condizioni che le due ruote anteriori registrano nella fase di avvio del veicolo. Questa modalità resta poi attiva fino a quando il veicolo non raggiunge la velocità di 80 km/h.

In caso di guida sulla sabbia il sistema consente un simultaneo lieve pattinamento delle ruote motrici, così da far avanzare l’autovettura, diminuendo nel frattempo i rischi di un insabbiamento delle ruote stesse. In queste condizioni la modalità resta attiva sino a quando la velocità del mezzo non è arrivata a 120 km/h.

Nel caso di presenza di fango il sistema “autorizza” il pattinamento della ruota che ha meno grip nella fase di partenza, in modo da eliminare il fango presente e tornare ad avere un’aderenza ideale. Allo stesso tempo la ruota con più grip viene gestita per avere a disposizione la maggiore coppia motrice possibile. Quando si passa alla fase successiva, quella di avanzamento del veicolo, il sistema gestisce in modo ottimale il pattinamento in modo da rispondere alle sollecitazioni impresse dal guidatore. Questa modalità rimane attiva fino ad una velocità di 50 km/h.

Altre soluzioni per una maggiore trazione

La casa francese inoltre, presenta sul SUV Nuovo Peugeot 2008, ma anche sui modelli Nuovo Peugeot 3008, Nuovo Peugeot 5008 e Rifter, una funzione supplementare ed utilissima, indicata con l’acronimo HADC, Hill Assist Descent Control, che permette al guidatore di controllare elettronicamente la velocità del veicolo nei tratti in discesa, quando le pendenze sono molto forti e si rischia che i sistemi ABS possano essere messi in crisi mentre stanno ricercando l’aderenza ottimale.

Questa funzione può essere attivata solo con una velocità minore di 30 Km/h e con una pendenza superiore al 5% e permette di avere il controllo della velocità nelle fasi di discesa in modo automatico. Questo è reso possibile da un’azione progressiva di rilascio del pedale del freno, mettendo in condizione il guidatore di non temere di non riuscire a fermare il veicolo. In questo modo si evitano quindi situazioni di potenziale pericolo durante la discesa, anche in occasione di fasi di retromarcia.

Questo sistema è dotato di 2 livelli di intervento. Il primo, su percorsi di ripidità media mantiene il cambio in prima marcia, o in alternativa nella marcia “D” in caso di veicolo con cambio automatico, e quindi segue la velocità che il guidatore imposta con l’acceleratore. La seconda modalità, che è attiva in caso di discese più ripide, prevede che il cambio sia in posizione di folle, con un’ancora maggiore riduzione della velocità del veicolo fino a quella “a passo d’uomo”.

Il grande successo della gamma dei SUV Peugeot

Il successo della gamma SUV Peugeot in pochi anni dal debutto nel segmento “C” è stato incredibile. La casa del “Leone” ha fatto segnare dei continui record per quanto riguarda le vendite in Italia con circa 100mila clienti che hanno scelto i SUV francesi. Tra questi emergono Peugeot 3008, con 85mila esemplari venduti, che ha vinto il premio Auto dell’Anno nell’edizione del 2017, e Peugeot 5008, con i rimanenti 15mila esemplari.

Il modello Peugeot 3008 è arrivato sul mercato italiano negli ultimi mesi del 2016, mentre il modello Peugeot 5008 ha seguito con quasi un anno di distanza, a metà 2017. In totale nel mercato mondiale, sono stati venduti oltre 1 milione di esemplari. Anche in quest’anno così difficile, Peugeot 3008 è in testa alle classifiche di vendita per i SUV del suo segmento, mentre il modello 5008 è il più venduto tra i SUV con 7 posti.

Grazie a queste vendite il brand Peugeot ha consolidato la presenza in questo importante settore di mercato. A contribuire al successo dei SUV della casa del “Leone” è stato anche il loro design molto accattivante, oltre che le dotazioni tecnologiche di prim’ordine ed il livello qualitativo e di finitura di entrambi. Entrambi i modelli infine sono appena stati rinnovati dalla casa del Leone francese. Nuovo Peugeot 5008 e Nuovo Peugeot 3008, anche in versione Plug-in Hybrid, sono caratterizzati da un design unico e sportivo, da una tecnologia innovativa e dal massimo del comfort e della sicurezza.