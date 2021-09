Quali sono le nuove figure che ricerca il ministero per l’Innovazione e Transizione digitale

C’è una lunga lista di cambiamenti che, nei prossimi mesi, riguarderà il ministero per l’Innovazione e la Transizione Digitale. Uno di questi riguarda senza dubbio il personale con competenze specifiche da assumere: è stato lo stesso ministro Vittorio Colao a pubblicare sul suo account Twitter l’annuncio di lavoro per diverse figure, pubblicando il link al sito ufficiale del ministero.

Personale ministero Innovazione e Transizione digitale, le selezioni

L’application form per la candidatura può essere inviato all’interno dell’apposito spazio individuato sul sito del ministero: una procedura agile, che comporta pochi passaggi e che permette – in un tempo relativamente breve – di inoltrare la propria candidatura, senza passare attraverso le purtroppo note lungaggini burocratiche che spesso caratterizzano le offerte di lavoro all’interno della pubblica amministrazione.

Le figure ricercate mirano a dare un respiro ampio alla missione del ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale, con contratti importanti che andranno a ricompensare delle figure altamente specializzate in diversi settori: dal digital, ovviamente, passando per la privacy e per la consulenza legale tematica.

Esperti che gestiranno e svilupperanno progetti nella digitalizzazione e nell’innovazione, Data Scientist, consiglieri giuridici per gli affari legali, esperti di innovazione per imprese dall’alto sviluppo tecnologico, Project Manager per la gestione della banda ultralarga, coordinatore di progetti anche in ambito internazionale (con possibilità di rappresentanza del ministro Vittorio Colao in contesti diversi da quelli del nostro Paese), content designer, esperti di competenze digitali e di smart mobility, personale in grado di sviluppare al meglio le interfacce per i servizi digitali della pubblica amministrazione. Sono solo alcune delle posizioni che, sin dal 30 agosto scorso, sono state aperte presso il ministero e che, nei prossimi giorni, dovranno essere coperte dalle candidature che perverranno.