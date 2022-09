Percorsi green su Google Maps: come accedere alla funzione che permette di ridurre i consumi

Si tratta di una funzione di cui l’azienda ha iniziato a parlare già dallo scorso anno, attorno al mese di ottobre. La svolta green di Google Maps è importante, considerato che si tratta di una delle app di punta usate per la navigazione nel mondo. La notizia del Percorso ecologico Google Maps – questo il nome della funzione – era attesa e la funzione, alla fine, è arrivata anche in Europa (dopo essere stata rilasciata in Canada e negli Stati Uniti).

Come funziona questa nuova possibilità di vedersi indicare il percorso ecosostenibile anche a seconda del tipo di veicolo che stiamo guidando?

LEGGI ANCHE >>> La ragazza che pattina sulla A10 perché stava «seguendo Google Maps»

Percorso ecologico Google Maps: come funziona

Si tratta di un percorso che viene suggerito, come intuibile dal nome, ottimizzando al massimo il consumo di carburante e di energia per raggiungere la meta. Lo scopo è, ovviamente, risparmiare carburante per produrre meno emissioni. Più soldi in saccoccia e meno inquinamento, il classico due piccioni con una fava, che evidenzia come la funzione vada tenuta d’occhio e integrata nella vita quotidiana di chi sfrutta il navigatore per muoversi quanto prima.

Sarà accessibile, tra le opzioni percorso, anche la funzione Percorso ecologico di Google Maps che – come indicati – permette di scegliere l’opzione migliore per il consumo e di selezionare il percorso migliore da questo punto di vista quando ha una durata simile al percorso più veloce (che è quello che, finora, è sempre stato suggerito dall’applicazione di navigazione).

Secondo i dati di Google la funzione porta a una diminuzione delle emissioni

Secondo quanto restituisce Google con il suo calcolo, la funzione Percorso ecologico avrebbe permesso – dove già attiva – di evitare l’emissione di oltre mezzo milione di tonnellate di materiale inquinante. Per quanto riguarda la tipologia di veicolo, dalle Impostazioni è possibile inserire la tipologia dell’automobile usata calcolando così il percorso più efficiente basandosi anche sull’automobile guidata da chi sta utilizzando il navigatore.