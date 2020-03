Questa sera Report (in onda su Rai 3) manderà in onda una serie di testimonianze sull’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Tra gli aspetti più interessanti – annunciati con una anticipazione – c’è anche la storia del paziente uno a Piacenza e non a Codogno. Il racconto dell’anziano – purtroppo deceduto – e poi risultato positivo al tampone Covid-19 arriva da un’infermiera di una clinica privata del Piacentino. Una vicenda che, se confermata, ridisegnerebbe la mappa dei primi contagi nel nostro Paese e nel Nord Italia.

Nella lunga serie di testimonianze raccolte dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci, c’è anche quella di una radiologa di una clinica privata di Piacenza. Si parla di questo anziano portato via con il biocontenimento il 17 febbraio. Prelevato dalla struttura, poi, l’uomo è deceduto. Su di lui sarebbe stato effettuato il tampone per verificare l’infezione da Coronavirus dopo la sua morte, risultando positivo.

Il Paziente uno a Piacenza e non a Codogno

Tra i racconti raccolti da Report, non c’è solo quello che ricondurrebbe al paziente uno a Piacenza e non a Codogno. A parlare sono anche altri medici del Piacentino che hanno detto di esser risultati positivi al Covid-19 senza mai essere entrati in contatto con Mattia, il 38enne ritenuto essere il primo uomo infettato dal Coronavirus in Italia. Nelle strutture ospedaliere citate dalla trasmissione nella sua inchiesta, tantissime persone hanno iniziato ad accusare sintomi prima della conclamata esplosione di quella che, poi, è diventata un’epidemia nel Nord Italia, fino alla pandemia globale.

Il medico positivo dopo aver lavorato fino al 12 febbraio

Nelle testimonianza in onda questa sera a Report, c’è anche quella di un medico che ha operato fino al 12 febbraio (dieci giorni prima del primo caso conclamato) e ha iniziato ad accusare sintomi intorno al 22 febbraio. Il tampone positivo mentre era in vacanza a Tenerife.

(foto di copertina: da Report)