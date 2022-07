Killnet ha rivendicato l’attacco al sito per pagare le tasse negli Stati Uniti

Una serie di attacchi DDos hanno mandato in down il portale

La rivendicazione è arrivata nella notte italiana, attraverso il loro ormai noto canale Telegram e i post condivisi sui social. Da alcune ore, infatti, l’attacco DDos lanciato dagli hacktivisti filo-russi di Killnet (attraverso la loro costola “Legion”) ha mandato in down il sito utilizzato per pagare le tasse negli Stati Uniti. A livello globale, infatti, il portale PayUsaTax non risulta essere più accessibile.

Gli hacker hanno rivendicato questo attacco, parlando del portale per il pagamento delle tasse degli americani come un test per sviluppare un nuovo metodo di cyber-offensiva: quello del DDos sul “ciclo ‘Richiesta infinita’”.

Федеральная налоговая платёжная система США – https://t.co/NMJxUm7yZD не работает ровно 5 часов. На этом тест нашего нового метода подошёл к концу Оставляем DDOS https://t.co/UDzmqBYzid на цикле “Бесконечный запрос” Благодарим всех Вас за внимание!

🤍💙❤️#Killnet #Russia #USA pic.twitter.com/MO9Fggomi6 — LEGION (@KILLNET_LEGION) June 30, 2022

L’attacco DDos, quello già utilizzato da Killnet in altre occasioni (praticamente ogni loro offensiva utilizza questo metodo), è il più semplice e arcaico strumento per mandare offline i portali. Una serie altissima di collegamenti allo stesso portale, nello stesso istante, per non consentire ai server di inviare le risposte simultanee e rendere inaccessibile l’accesso al sito preso di mira. E questo, di fatto, è accaduto anche al sito PayUsaTax.

PayUsaTax, l’attacco Killnet al sito per pagare le tasse

E il sito per pagare le tasse negli Stati Uniti, a quasi 12 ore dall’offensiva, risulta essere ancora non accessibile in tutto il mondo, come confermato dall’ultimo rapporto visibile sul portale (costantemente aggiornato) Check-host. E, infatti, provando a collegarsi al portale, troviamo questo.

Non vi è dunque, al momento, la possibilità di collegarsi al sito e – quindi – i cittadini americani non possono provvedere al pagamento delle tasse attraverso questo strumento digitale.