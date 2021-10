PayPal starebbe valutando l’acquisto di Pinterest per 39 miliardi di dollari

L'indiscrezione pubblicata ha influito in maniera massiccia sul valore dei titoli di Pinterest e PayPal in borsa

PayPal starebbe esplorando la possibilità di acquisire la società di social media Pinterest. La notizia è frutto di una soffiata che vedrebbe PayPal disposta a pagare circa 70 $ ad azione. PayPal sembrerebbe essere seriamente interessata all’acquisto che, a conti fatti, varrebbe 39 miliardi di dollari circa. L’indiscrezione, che è stata pubblicata in prima battuta su Bloomberg, ha fatto impennare il valore del titolo di Pinterest a Wall Street (tanto da doverlo fermare per eccesso di volatilità) mentre, per contro, il titolo di PayPal è sceso a -3,8%.

PayPal pagherebbe 39 miliardi per l’acquisizione di Pinterest

La notizia è comparsa su Bloomberg, che cita fonti che per ora non vorrebbero essere identificate considerata la natura privata dei colloqui in corso. Stando all’indiscrezione riportata dall’agenzia stampa internazionale di New York, il contatto sarebbe avvenuto recentemente con PayPal che si sarebbe mosso per primo per parlare di questo potenziale accordo. Intanto a Wall Street il titolo di Pinterest è balzato a +13% per poi essere bloccato a +9,4% una volta sceso per eccesso di volatilità – sottolinea Il Sole 24 Ore -. L’incredibile salita del valore è stata causata proprio dalla notizia data da Bloomberg. Il titolo di PayPal, in seguito alla fuga di notizie, ha invece perso il 3,8%.

Dopo il crollo di utenti che Pinterest ha registrato in seguito all’anno della pandemia, come è successo a tutte le piattaforme social che hanno pagato il ritorno a una vita fuori casa, la notizia ha dato un grande scossone. La notizia della trattativa in corso è stata data anche da Reuters, alla quale non è arrivata risposta alla richiesta di commento né da parte di PayPal né da parte di Pinterest. Neanche una settimana fa, intanto, il co-fondatore di Pinterest Evan Sharp ha fatto sapere di voler lasciare l’azienda per entrare a far parte di LoveFrom (azienda designer di molti prodotti della Apple tra i più iconici).