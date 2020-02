Operazione senza precedenti quella portata avanti dalle forze dell’ordine di 5 paesi europei inclusi 100 finanzieri italiani contro la Pay Tv pirata. Rinominata “Eclissi“, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e internazionalmente dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol contor le IpTv, ha portato all’oscuramento di Xtream Codes e posto fine ad un affare illegale superiore ai 60 milioni di euro l’anno.

Una notizia che sicuramente rende felici gli artisti e i possessori di diritti di film e partite che venivano trasmessi sulla Pay Tv Pirata. È arrivata una nota ufficiale di Francesco Rutelli, presidente dell’Anica che rappresenta i produttori cinematografici e gli esercenti:

“E’ un’ operazione senza precedenti, che colloca l’Italia in prima linea contro la pirateria: solo responsabilizzando gli utenti si può contrastare la criminalità informatica, salvando migliaia di posti di lavoro e l’avvenire di industrie importanti. E’ preziosa l’azione delle Forze dell’Ordine, e in particolare della Guardia di Finanza; è ottimo il lavoro svolto dalla FAPAV in rappresentanza dei mondi creativi e produttivi (anche grazie ad un avanzato Regolamento AGCOM)”.