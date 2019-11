«Sono sette anni che non torno in Italia, e non vedo l’ora»: è il messaggio lanciato da Paul McCartney con un video su Facebook in cui annuncia le due date italiane di giugno del suo Freshen Up Tour.

Paul McCartney torna in Italia: annunciate le date del tour

Ci si sarebbe aspettato che Paul McCartney avrebbe scelto Milano e Roma per le sue due uniche date italiane questa estate, invece il cantautore ha scelto due città solitamente tagliate fuori dai tour di questa portata: Napoli e Lucca. L’ex Beatles sarà nella città partenopea, dove si esibì l’ultima volta 29 anni fa, il 10 giugno in Piazza del Plebiscito, mentre tornerà in Toscana dopo 26 anni a Lucca il 13 giugno per un concerto lungo le Mura Storiche all’interno del «Lucca Summer Festival». Lo ha annunciato lui stesso con un grande entusiasmo nel video condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale. «Saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare – dice nel video – Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!».

I biglietti per le date italiane di Paul McCartney

I biglietti per il concerto di Napoli saranno divisi in tre fasce di prezzo: 78 euro per i posti in piedi, 130 per i posti in piedi pit e 220 euro per i posti numerati in tribuna. Per quanto riguarda Lucca, il posto in piedi partirà dal prezzo di 86 euro, da 130 per il posto in piedi pit e 220 per la tribuna laterale numerata.

I biglietti saranno in vendita in anteprima per gli ascoltatori di Virgin Radio da venerdì 22 novembre alle ore 10, mentre da lunedì 25 novembre saranno disponibili su TicketOne e D’Alessandro e Galli.

