Google permette di proteggere la propria cronologia tramite password

Per fornire ulteriore protezione agli utenti Google permette di inserire una password per vedere la cronologia di ricerche e pagine visitate

Sarà possibile inserire una password nella pagina che mostra tutte le attività della cronologia. Google ha deciso di fornire questa nuova possibilità, che mira a proteggere da occhi indiscreti sia ricerche effettuate che pagine visitate, – a tutti gli utenti che quotidianamente utilizzano il motore di ricerca. Si tratta di informazioni che possono entrare anche in ambiti molto privati (dalla ricerca di chiarimenti su patologie e disturbi, per esempio, al cercare voli in determinate date per fare un viaggi). Proprio per garantire maggiore protezione agli utenti, quindi, il colosso ha deciso di procedere con la password Google cronologia.

Come attivare password Google cronologia

Google darà quindi la possibilità di inserire una password per l’accesso alla pagina che mostra tutte le ricerche, la cronologia delle pagine visitate e di Youtube. Solamente dopo la verifica – ovvero l’inserimento della password – sarà possibile accedere a questa lista di informazioni che, per ora, potrebbero essere consultate senza alcun tipo di ostacolo. Per attivare la verifica si procede andando sulla pagina “Le mie attività Google” e cliccare su “Gestisci la verifica di Le mie attività”. A quel punto sarà sufficiente seguire la procedura. Nella stessa pagina è possibile anche verificare quali attività compiute Google memorizza e, eventualmente, modificare le impostazioni a seconda delle proprie preferenze e secondo le possibilità offerte.

Cosa succede dopo aver attivato la password

Una volta inserita la password, l’informazione verrà richiesta a chiunque provi a visualizzare le informazioni in questione. Sicuramente un metodo utile per chi condivide i dispositivi mobili di proteggere la propria cronologia Google. Il colosso sta premendo molto sulla privacy ultimamente – come sottolinea anche The Verge – puntando anche su un nuovo sistema per la protezione delle foto. Si tratta di Locked Folder, una nuova cartella protetta da password e da riconoscimento biometrico.