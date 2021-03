Come funzionerà la password da inserire per recuperare il backup delle chat Wahtsapp

La password chat Whatsapp secondo un’anticipazione di WABetaInfo dovrebbe permettere di rendere inviolabile ciò che è protetto anche in caso di attacchi hacker o qualora le autorità dovessero appropiarsi dell’account cloud. Piccolo inconveniente: dimenticare quella password renderà inaccessibili tutte le chat archiviate, che non ci sarà modo di recuperare in alcun modo. Il livello di protezione delle chat Whatsapp va oltre la crittografia end-to-end che, attualmente, impedisce di leggere i contenuti delle conversazioni anche ai gestori dell’applicazione.

L’ipotesi sulla password chat Whatsapp

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption. The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021

Whatsapp sta programmando di aggiungere un ulteriore livello di protezione alle chat oltre la crittografia end-to-end. Gli archivi che consentono di recuperare una conversazione dopo aver reinstallato l’app su un altro telefono verranno protetti da una password considerato che, al momento attuale, non c’è nessun tipo di protezione di questi archivi. Attualmente i backup cloud sono protetti dagli algoritmi di Whatsapp e gli archivi vengono salvati su sistema Android su Google Drive e sul sistema iPhone si iCloud. Il compito di proteggere questi archivi, dunque, è di Google e Apple e – in passato – le aziende hanno collaborato con forze dell’ordine e governi per consegnare i dati nelle mani delle autorità locali.

Come funzionerà la password per il backup chat Whatsapp

Dalle schermate estrapolate da WABetaInfo emerge come, nella fase di salvataggio del backup online, agli utenti verrà data la possibilità di scegliere una parola chiave che sia minimo di otto caratteri e che verrà poi richiesta nel momento di ripristino del backup dopo che l’applicazione sarà stata reinstallata. L’intero salvataggio sarà quindi inutilizzabile per chiunque non abbia la password e nemmeno Whatsapp – come si legge nelle schermate – potrà aiutare l’utente a recuperare le chat poiché questo dato sarà noto solo a lui. Per quanto riguarda la questione delle chat inviolabili anche per autorità e governi sarà necessario aspettare i chiarimenti degli sviluppatori quando la password chat Whatsapp sarà in fase di introduzione prossimante.